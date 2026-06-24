‘Grand Theft Auto VI’ abre pré-venda na quinta-feira

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Após 13 anos de espera, os fãs de Grand Theft Auto poderão reservar a partir de quinta-feira (25) a sexta edição da popular franquia de videogames, que pretende se tornar o maior lançamento da história do entretenimento.

“Às vezes parecia que GTA VI era apenas um conceito distante, e dizer que em breve poderei jogar é quase um milagre”, contou à AFP Red Young, um escocês de 26 anos que passou metade da vida aguardando o novo capítulo.

Como ele, milhões de jogadores poderão garantir antecipadamente, pela internet ou em lojas físicas, uma cópia do jogo, que permite assumir o papel de criminosos em um mundo aberto.

O lançamento mundial está previsto para 19 de novembro.

Nos Estados Unidos, a edição padrão custará 79,99 dólares (R$ 413), cerca de dez dólares acima do preço médio dos jogos de grande orçamento no lançamento. Já a edição Ultimate, que inclui bônus como veículos e armas inéditas, será vendida por 99,99 dólares (R$ 517).

Para Piers Harding-Rolls, analista da consultoria britânica Ampere Analysis, trata-se do “maior lançamento já realizado na indústria do entretenimento”, superando filmes, séries, shows ou lançamentos musicais.

Segundo analistas do banco de investimento Piper Sandler, cerca de 45 milhões de cópias de GTA VI poderão ser vendidas antes mesmo da chegada às lojas.

O jogo pode superar o recorde estabelecido por GTA V, que em 2013 se tornou o produto cultural mais rápido a ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares em receitas, em apenas três dias.

A expectativa é proporcional ao sucesso do título anterior. Com cerca de 230 milhões de cópias vendidas, GTA V tornou-se o segundo videogame mais vendido da história, atrás apenas de Minecraft.

– “Fenômeno cultural” –

Apesar do sucesso de GTA Online, versão online do universo de GTA V que reúne milhões de jogadores, os fãs aguardavam ansiosamente o novo episódio, cujas primeiras imagens só foram divulgadas em 2023.

Desde então, cada imagem, anúncio ou suposto vazamento gera milhares de comentários nas redes sociais.

A espera também foi prolongada por sucessivos adiamentos. Inicialmente previsto para o fim de 2025, o lançamento foi transferido primeiro para maio e depois para novembro de 2026.

“É um fenômeno cultural, estamos nos preparando para isso há anos”, afirmou à AFP Charlotte Massicault, diretora de produtos multimídia da rede francesa Fnac-Darty.

Estimativas apontam que o custo de desenvolvimento do jogo fique entre 1 bilhão e 2 bilhões de dólares, o que faria dele o produto mais caro da história do entretenimento.

Ambientado em um universo inspirado na Flórida e em Miami, em uma referência a Grand Theft Auto: Vice City (2002), o desenvolvimento do jogo exigiu mais de seis anos de trabalho.

O título traz uma dupla de protagonistas, Jason e Lucia, que remete ao famoso casal Bonnie e Clyde. Como nos títulos anteriores da franquia, os jogadores poderão cumprir missões ou simplesmente explorar livremente um vasto mundo aberto.

As missões envolvem frequentemente roubos, perseguições e outros crimes, aspecto que há anos alimenta críticas sobre a influência do jogo sobre os mais jovens.

Por esse motivo, os jogos da série GTA são proibidos para menores de 18 anos pelo sistema europeu de classificação PEGI.

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