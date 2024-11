‘Mantenha a calma e continue grugulejando’, diz Biden em último perdão a peru de Ação de Graças

afp_tickers

2 minutos

“Fique calmo e continue grugulejando”, disse o presidente americano, Joe Biden, em uma recomendação indireta aos americanos em sua última cerimônia de indulto ao peru de Ação de Graças antes de Donald Trump voltar à Casa Branca.

O presidente democrata em fim de mandato, de 82 anos, salvou dois perus, Peach e Blossom, de irem parar na panela para a tradicional ceia de Ação de Graças, na qual estas aves costumam ser servidas recheadas.

Como de costume, Biden aproveitou a ocasião para fazer piada.

Ele comentou que Peach “vive sob o lema ‘mantenha a calma e continue grugulejando'”, uma forma de incentivar os americanos a manterem o sangue frio diante das reviravoltas políticas prometidas pelo republicano Donald Trump, seu antecessor e sucessor.

Biden contou que, durante a viagem entre a granja em Minnesota onde foram criadas e Washington, as duas aves “estiveram tranquilas, continuaram grugulejando, e ainda grugulejam”.

As palavras do democrata têm um significado especial a menos de dois meses para ele deixar a Casa Branca.

Trump, que derrotou nas urnas a vice-presidente Kamala Harris, parece disposto a desmontar muitas das políticas de Biden.

As promessas de Trump de realizar deportações em massa, eliminar a burocracia federal e impor pesadas tarifas alfandegárias às importações estrangeiras têm gerado enorme incerteza tanto no país quanto no exterior.

Biden concluiu a intervenção lembrando que esta é sua “última vez” como mestre de cerimônias desta tradição.

“Deixem-me dizer-lhes, tem sido a honra da minha vida, sou eternamente grato”, disse o democrata, que abandonou a disputa à reeleição em julho, depois de um desempenho desastroso em um debate televisionado contra Trump.

À medida que se aproxima o final de seu único mandato na Presidência, Biden vai se concentrar nos indultos que os presidentes americanos costumam dar antes de deixarem o Salão Oval.

Ele assegurou que não concederá um: para seu filho Hunter Biden, declarado culpado de posse ilegal de arma.

Em outro julgamento, ele se declarou culpado de fraude fiscal.

dk/bgs/erl/db/mvv/am