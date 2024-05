‘Momento histórico’: primeiro desfile de maiôs na Arábia Saudita

Modelos desfilaram nesta sexta-feira (17) de maiô pela primeira vez na Arábia Saudita, um evento inédito neste país muçulmano ultraconservador, onde as mulheres não tinham permissão para sair sem a longa abaya preta.

Com braços e pernas à mostra, as modelos desfilaram à beira de uma piscina vestindo criações da estilista marroquina Yasmina Qanzal.

“Quando viemos para cá, entendemos que um desfile de maiôs na Arábia Saudita era um momento histórico, pois é a primeira vez”, declarou Qanzal à AFP.

O desfile ocorreu no segundo dia da primeira edição da Semana de Moda no Mar Vermelho, em um grande hotel de luxo na ilha de Ummahat Alshaikh, na costa oeste da Arábia Saudita, acessível apenas por barco ou hidroavião.

Berço do wahhabismo, uma interpretação puritana do islamismo, a Arábia Saudita lançou, nos últimos anos, sob o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, reformas sociais, aliviando as restrições impostas às mulheres e abrindo sua economia para o entretenimento.

O maior exportador mundial de petróleo foi por muito tempo associado à repressão das mulheres devido às regras muito rigorosas que lhes eram impostas, como a proibição de dirigir e a obrigação de usar a abaya e o véu.

Essas restrições foram levantadas há alguns anos, mas a lei sobre o status pessoal, que entrou em vigor em 2022, ainda contém disposições discriminatórias contra as mulheres.

“É verdade que este país é muito conservador, mas tentamos mostrar maiôs elegantes que representam o mundo árabe”, afirmou Qanzal.

“É a primeira vez que um desfile de maiôs acontece na Arábia Saudita, mas por que não? É possível e nós conseguimos aqui”, comemorou Shouq Mohammed, uma influenciadora de moda síria que assistiu ao evento.

Raphael Simacourbe, um influenciador francês também presente, considerou que o desfile foi “um grande sucesso” no contexto saudita.

‘É muito corajoso da parte deles fazer isso hoje, então estou muito feliz de assistir”, disse.

