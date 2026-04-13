‘Não sintam medo, sintam orgulho’, Karol G homenageia latinos no Coachella

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A colombiana Karol G levou ritmo, dança, carisma e empoderamento latino em sua histórica apresentação principal no Coachella, festival que também contou com atrações como Fatboy Slim e Iggy Pop no domingo (12).

A primeira latina a ser a atração principal do festival, que acontece anualmente em Indio, Califórnia, compartilhou que estava “muito orgulhosa” pelo marco que, segundo ela, demorou muito para acontecer.

“Houve 27 anos deste festival e é a primeira vez que uma latina é headliner o Coachella”, disse a cantora, agradecendo aos artistas que vieram antes dela e pavimentaram o caminho.

Com sucessos como “Latina Foreva”, “TQG” e o mais recente “Tropicoqueta”, imprimiu energia ao palco dançando com um numeroso grupo de bailarinos. O show também foi marcado por participações especiais, com a cantora Mariah Angeliq, Greg González, guitarrista do “Cigarrettes After Sex”, um conjunto feminino de mariachis e o cantor de reggaeton Wisin.

A artista de 35 anos esbanjou fogos de artifício, dança e sensualidade. Da mesma forma, em gêneros, abrangendo reggaeton, salsa, bachata, pop, rock e até funk brasileiro.

“Isto é para os meus latinos que têm enfrentado dificuldades neste país ultimamente. Estamos com vocês (…) não sintam medo, sintam orgulho”, afirmou.

Mais cedo, alguns de seus fãs começaram o dia visitando uma feira próxima ao festival que a cantora divulgou em suas redes para impulsionar marcas latinas nos Estados Unidos.

“Estou muito emocionada. ‘Latina Foreva’ significa força e orgulho de ser latino e de nos apoiarmos umas às outras. Olhe a oportunidade que ela deu aos latinos. Ela é muito especial”, disse Cristina Medina.

O arquiteto do big beat, Fatboy Slim, e o lendário do punk Iggy Pop também se apresentaram no Empire Polo Club, em Indio, Califórnia.

Enquanto Fatboy Slim colocou a multidão para dançar durante duas horas, Iggy Pop, de 78 anos, sacudiu os fãs com clássicos como “Lust for Life”, “The Passenger” e “Nightclubbing”.

Mais cedo, o coletivo Major Lazer energizou o palco principal do festival com um set que contou com a participação da rapper britânica M.I.A., que cantou seu hino “Paper Planes”.

O primeiro fim de semana do Coachella, que marca o início da temporada de festivais nos EUA, começou na sexta-feira com a estrela pop Sabrina Carpenter no comando, que trouxe seu “Sabrinawood”, uma carta de amor ao cinema e à cidade do glamour que levou as estrelas do cinema Sam Elliott, Susan Sarandon e Will Ferrell.

No sábado, após apresentações eletrizantes da colaboração tecno-industrial Nine Inch Noize, fruto da associação entre o Nine Inch Nails e o produtor alemão Boys Noize, e dos roqueiros nova-iorquinos The Strokes, o canadense Justin Bieber reencontrou seu público após uma pausa de quase quatro anos nos grandes palcos.

Entre as surpresas do festival estiveram a aparição de Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, no set de Sombr, Jennifer López, no do DJ francês David Guetta, e David Lee Roth, ao lado de Teddy Swims.

O Coachella volta no próximo fim de semana com um line-up praticamente idêntico.

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