‘O Agente Secreto’ recebe três indicações ao Globo de Ouro

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o drama de espionagem “O Agente Secreto” recebeu nesta segunda-feira (8) indicações para o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama, e seu protagonista, Wagner Moura, disputará a estatueta de Melhor Ator em Filme de Drama.

Além de Wagner Moura, concorrem na categoria Joel Edgerton (Sonhos de Trem); Oscar Isaac (Frankenstein); Dwayne Johnson (Coração de Lutador); Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen).

– Mais indicações –

“Uma batalha após outra”, dirigida por Paul Thomas Anderson e estrelada por Leonardo DiCaprio, lidera a disputa pelo Globo de Ouro com 9 indicações, marcando o início da temporada de premiações de Hollywood.

O drama familiar norueguês “Valor Sentimental”, estrelado por Stellan Skarsgard, ficou em segundo lugar com 8 indicações, seguido pelo filme de terror de época “Pecadores”, que conquistou 7 indicações.

O Globo de Ouro, que será entregue em 11 de janeiro, é considerado um termômetro para o Oscar e premia separadamente dramas e comédias/musicais.

“Uma batalha após outra”, com forte carga política, desponta como favorito na categoria de comédia ou musical, colocando também na disputa pelas estatuetas de atuação suas estrelas DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infiniti e Teyana Taylor.

Seu diretor, Paul Thomas Anderson, também foi indicado em sua categoria.

A sátira apocalíptica “Bugonia”, a mais recente produção de Yorgos Lanthimos, também disputará o prêmio de melhor filme de comédia, enquanto suas estrelas Emma Stone e Jesse Plemons foram indicados por suas atuações.

Já “Wicked: Parte 2”, segunda parte da adaptação cinematográfica de sucesso do musical da Broadway, conquistou cinco indicações, mas nenhuma na categoria de melhor filme do gênero.

Na categoria dramática, o anúncio trouxe a surpreendente avalanche de indicações para “Valor Sentimental”, incluindo melhor filme de drama e estrangeiro.

Também deu uma chance ao seu diretor Joachim Trier de buscar o Globo em sua categoria, assim como aos atores Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

“Pecadores”, o filme protagonizado por Michael B. Jordan que mistura vampiros, ação e música, começou a temporada com força, ao alcançar o terceiro lugar na disputa.

Seu diretor Ryan Coogler competirá com Anderson pelo cobiçado prêmio de direção.

“Hamnet – A Vida Antes de Hamlet”, o drama inspirado na família de William Shakespeare baseado no livro de Maggie O’Farrell, aparece em cinco categorias, incluindo melhor filme e melhor direção para a vencedora do Oscar Chloe Zhao.

“Frankenstein” do mexicano Guillermo del Toro destacou-se com cinco indicações, incluindo a de melhor diretor, onde competirá com Zhao, Anderson, Coogler, Trier e o iraniano Jafar Panahi (“Foi Apenas um Acidente”).

– Presença internacional –

Cerca de 400 jornalistas internacionais, representando 95 países ou regiões, compõem o corpo votante do Globo de Ouro, que tradicionalmente marca o início da temporada de prêmios da indústria americana, que se encerra com o Oscar.

A 83ª edição da cerimônia, que será realizada em Beverly Hills em janeiro, será marcada pela presença de concorrentes internacionais.

Além do brasileiro “O Agente Secreto”, estão indicados “Foi Apenas um Acidente” (dirigido por Panahi e indicado pela França para competir no Oscar), o norueguês “Valor Sentimental” e o sul-coreano “No other choice”.

O Globo de Ouro será entregue poucos dias antes do anúncio das indicações ao Oscar, em 22 de janeiro, e espera-se que ajude a traçar o caminho para os Prêmios da Academia.

Na televisão, “The White Lotus” domina a disputa com seis indicações, seguida pelo sucesso “Adolescência”, da Netflix, que liderou as categorias de minissérie com cinco indicações.

“Only Murders in the Building” e o distópico “Ruptura” ficaram em terceiro lugar, com quatro indicações cada.

A comediante Nikki Glaser apresentará a cerimônia do Globo de Ouro.

