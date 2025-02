‘Objetos externos’ podem ter atingido avião da Azerbaijan Airlines antes de cair

afp_tickers

3 minutos

O avião da Azerbaijan Airlines, da fabricante brasileira Embraer, que caiu no Cazaquistão em dezembro, matando 38 pessoas, provavelmente foi danificado por “objetos externos”, disseram as autoridades nesta terça-feira (4), em um relatório que não especificou a causa da tragédia, que o Azerbaijão atribui à Rússia.

O relatório preliminar do Ministério dos Transportes do Cazaquistão indica que a aeronave apresentava vários “danos” e que eles provavelmente foram causados por “objetos externos”, sem especificar de que tipo.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco O resumo semanal da mídia suíça sobre as principais tendências políticas e de negócios nos países de língua portuguesa. Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Assine, é de graça!

O avião, com 67 pessoas a bordo, realizava no dia 25 de dezembro uma viagem entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da república russa da Chechênia, no Cáucaso. A aeronave caiu do outro lado do mar Cáspio, perto de Aktau, no Cazaquistão.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, acusou repetidamente a Rússia de ter derrubado o avião.

“O avião foi derrubado [por um ataque vindo] do solo”, disse Aliev em 6 de janeiro, alegando que o avião da Embraer foi atingido por “disparos” enquanto sobrevoava o território russo.

No entanto, o Cazaquistão, um aliado próximo da Rússia, não acusou Moscou diretamente. O país da Ásia Central lidera a investigação, já que o acidente ocorreu em seu território.

Em um primeiro momento, as caixas-pretas do avião foram enviadas ao Brasil para serem analisadas com a participação de especialistas azerbaijanos, russos e cazaques.

O relatório preliminar de 53 páginas divulgado nesta terça-feira não identificou o motivo pelo qual o avião desviou de sua rota.

Segundo a investigação, a tripulação informou às autoridades aéreas da cidade russa de Grozny que havia perdido o sinal de GPS. Pouco depois, perdeu o controle da aeronave.

O relatório revelou que o avião sofreu “danos de vários formatos e tamanhos na cauda” e que “danos semelhantes foram encontrados no motor esquerdo e na asa esquerda da aeronave”.

Especialistas ocidentais afirmam que o avião provavelmente foi atacado pela Rússia.

Moscou, por sua vez, admitiu que suas defesas aéreas estavam trabalhando no dia do acidente e que repeliam um ataque de drones ucranianos, mas negou qualquer responsabilidade pela tragédia.

O relatório deveria ter sido publicado no fim de janeiro, até 30 dias após o acidente, mas o prazo acabou sendo prorrogado.

bur-led/gde/an/mb/aa/am/jb/mvv