‘Temos que reconstruir uma cidade’, diz ministro de Buenos Aires após chuvas deixarem 10 mortos

“Temos que reconstruir uma cidade”, disse um alto funcionário da província argentina de Buenos Aires neste sábado (8), após a tempestade que deixou pelo menos 10 mortos e mais de 1.000 evacuados na cidade de Bahía Blanca, ao sul da capital.

“Os governos nacional e provincial estão colaborando para lidar com a tempestade em Bahía Blanca, disponibilizando recursos. Basicamente, temos que reconstruir uma cidade, há pessoas que perderam tudo”, disse Carlos Bianco, ministro do governo de Buenos Aires, em declarações à estação de rádio local Futurock.

O número de mortos “agora é de 10”, informou a prefeitura de Bahía Blanca em um comunicado na noite de sexta-feira. Pelo menos cinco pessoas morreram na via pública, informou a agência, mas não descartou a possibilidade de mais mortes nesta cidade de 350.000 habitantes.

O número de evacuados caiu de 1.321 para 1.128 entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, de acordo com o último relatório da Prefeitura.

A tempestade, que começou na madrugada de sexta-feira e durou até depois do meio-dia, foi descrita como “sem precedentes” pelo ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso.

A tempestade despejou mais de 400 milímetros de chuva em oito horas, o que é “praticamente o que chove o ano todo em Bahía Blanca. (…) Isso é algo sem precedentes”, disse ele.

A mídia local relatou saques durante a noite e mostrou imagens de lojas vandalizadas. A imprensa argentina também informou que duas irmãs, de 4 e 1 ano, estão desaparecidas após o fenômeno climático.

A ministra da Segurança do governo de Javier Milei, Patricia Bullrich, anunciou no canal X no meio da manhã que estava no local.

O governo autorizou 10 bilhões de pesos (cerca de R$ 54 milhões) em ajuda para reparar os danos.

A tempestade deixou grande parte da cidade costeira, 600 km ao sul de Buenos Aires e lar de um dos principais portos da Argentina, sem energia. A Prefeitura então cortou o fornecimento de energia elétrica por questões de segurança devido à grande quantidade de água nas ruas e calçadas.

A empresa de energia local restaurou o fornecimento de energia para cerca de 30.000 clientes na manhã deste sábado e continua trabalhando para levar energia ao resto da cidade, disse a empresa.

Bahía Blanca tem um triste histórico de catástrofes climáticas, a última delas em dezembro de 2023, quando uma tempestade com fortes ventos deixou 13 mortos, casas desabadas e grandes danos a toda a sua infraestrutura, com prejuízos milionários.

Fortes chuvas também caíram na tarde e noite de sexta-feira na cidade costeira de Mar del Plata, a cerca de 400 km de Bahía Blanca.

Nesta cidade emblemática para os turistas argentinos, a Prefeitura suspendeu as atividades recreativas noturnas e as aulas nas escolas de ensino médio que eram realizadas durante a tarde e a noite na sexta-feira, e pediu à população que não ande pelas ruas enquanto durar a tempestade.

Tempestades foram relatadas em Buenos Aires na sexta-feira à noite, mas não causaram grandes danos.

