‘Toy Story 5’: os brinquedos declaram guerra às telas

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Qual o papel dos brinquedos na era das telas e dos jogos eletrônicos? Em “Toy Story 5”, Buzz Lightyear, Woody e Jessie confrontam esse fenômeno, que ameaça destruir a imaginação das crianças, em um novo capítulo da saga.

Após abordar brevemente o tema em “Toy Story 4”, a Pixar quis colocar a questão da tecnologia e seu papel cada vez maior no centro deste novo capítulo, que estreia nesta quarta-feira (17) no Brasil.

“Muitos pais, como no filme, pensam: ‘Meu filho está ficando para trás em relação aos outros e preciso apresentá-lo às novas tecnologias’. E acho que há muitas perguntas sobre esse assunto atualmente. Talvez devêssemos ir com calma”, disse Pete Docter, diretor criativo da Pixar, à AFP.

Neste quinto filme, Bonnie é uma menina com uma imaginação sem limites, mas que tem dificuldades para fazer amigos.

A vaqueira Jessie, sua boneca favorita, assume as rédeas do quarto depois que Woody sai para cuidar de outros brinquedos abandonados e ajudá-los a encontrar uma segunda vida.

– Superpoder –

Com a ajuda de Buzz Lightyear e dos outros brinquedos, ela embarca em uma missão para ajudar Bonnie a fazer novos amigos.

Até o dia em que Lilypad aparece, uma tela interativa que permite que Bonnie brinque e converse com seus colegas da aula de dança. A menina se distancia de seus antigos brinquedos e sua imaginação começa a definhar.

“Somos a única espécie capaz de imaginar algo que não está bem na nossa frente. De alguma forma, estamos desperdiçando isso. A atenção é provavelmente o recurso mais escasso que temos e seria bom se estivéssemos um pouco mais conscientes disso”, explica Docter.

O cineasta conta que desenvolveu parte de sua criatividade durante os longos e tediosos shows na igreja que frequentava quando criança, o que o obrigava a desenhar e imaginar histórias.

O filme também surge do “desejo de lembrar a todos do superpoder que temos graças à nossa imaginação. É mágico; você pode não se lembrar de que tem acesso a ele, mas está lá”, diz a produtora do filme, Lindsey Collins.

Em “Toy Story 5”, as crianças estão hipnotizadas pela luz azul de seus tablets, enquanto os adultos são dependentes de seus celulares.

– Convidados de luxo –

Desde o início da saga, os filmes contaram com diversas estrelas que emprestaram suas vozes aos personagens, como Tom Hanks, Joan Cusack e Keanu Reeves.

Desta vez, entre as novas adições estão o cantor porto-riquenho Bad Bunny e a atriz espanhola Penélope Cruz.

Bad Bunny dá voz ao brinquedo de óculos escuros Pizza, “descolado e misterioso”, que faz parte de um pequeno grupo de brinquedos esquecidos em uma casinha abandonada no jardim, segundo a Disney. O astro porto-riquenho está presente tanto na versão original em inglês quanto na dublagem em espanhol.

Já Penélope Cruz dubla Flamenco, um brinquedo esquecido com a chegada da tecnologia.

Outra convidada especial para este filme é a cantora Taylor Swift, grande fã da saga, que compôs a música “I Knew It, I Knew You” para a trilha sonora.

“Sempre sonhei em poder escrever para esses personagens que amo desde que era uma menina de 5 anos assistindo ao primeiro filme de ‘Toy Story'”, escreveu a artista no Instagram.

agu-es/meb/aa/fp