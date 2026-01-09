‘Uma Batalha Após a Outra’ surge como favorito ao Globo de Ouro

Hollywood dará início no domingo (11) à sua temporada de premiações com o Globo de Ouro, no qual “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, vislumbra o prêmio de Melhor Filme Internacional, e “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson, tentará confirmar seu status de favorito a dois meses do Oscar.

Este thriller, que gira em torno de um revolucionário (Leonardo DiCaprio) e sua filha adolescente (Chase Infiniti), é uma viagem alucinante com radicais de esquerda violentos, operações migratórias e supremacistas brancos.

Em um momento de profunda polarização nos Estados Unidos, muitos críticos e analistas elogiaram o filme por captar o espírito do tempo.

Grande favorito com nove indicações, “Uma Batalha Após a Outra” parece ter garantidos os prêmios de Melhor Comédia e Melhor Direção.

“Este filme está varrendo tudo e parece imparável”, disse à AFP Pete Hammond, cronista do site especializado Deadline, recordando que já ganhou vários prêmios menores nas últimas semanas.

Leonardo DiCaprio, que encarna um ex-especialista em explosivos obrigado a enfrentar seu passado para salvar a filha, disputará o prêmio de Melhor Ator em Comédia com Timothée Chalamet, em destaque como um jogador de tênis de mesa de ambição insaciável em “Marty Supreme”.

Uma vitória do veterano de Hollywood seria “ideal para frear o impulso de Chalamet”, que acaba de faturar um Critics Choice Award e parece favorito ao Oscar, observa Hammond.

Teyana Taylor pode ampliar as conquistas da produção de Paul Thomas Anderson, com o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua interpretação de uma apaixonada com libido transbordante. Mas a competição será dura frente a Amy Madigan (“A Hora do Mal”) e Ariana Grande (“Wicked: Parte 2”).

– “Pecadores” contra “Hamnet” –

O domínio de “Uma Batalha Após a Outra” parece ainda mais evidente porque o Globo de Ouro separa as comédias dos dramas. Uma distinção que a impede de enfrentar diretamente “Pecadores”, seu concorrente mais perigoso ao Oscar de Melhor Filme.

Esta ficção, que narra a profunda ferida dos afro-americanos no sul segregacionista dos anos 1930, misturando ao mesmo tempo o terror inspirado em vampiros com os ritmos do blues, surpreendeu por sua originalidade.

Na categoria de Melhor Drama, “Pecadores” disputará, entre outras, com “Hamnet”, uma tragédia que coloca Jessie Buckley como grande favorita ao prêmio de Melhor Atriz por seu papel de esposa de William Shakespeare, devastada pela morte do filho.

Com oito indicações, o filme norueguês “Valor Sentimental”, no qual Joachim Trier retrata a dolorosa relação de um pai cineasta com suas duas filhas, também está bem cotado.

Uma vitória de “Pecadores” indicaria “uma verdadeira mudança” no Globo de Ouro, explica Hammond, que lembra que o antigo júri “nunca se sentiu muito atraído por histórias sobre afro-americanos”.

Em crise nos últimos anos após um grande escândalo revelado em 2021 sobre falhas éticas, racismo e corrupção entre seus membros, o Globo de Ouro passou por uma reforma, incorporando mais de 200 votantes de todo o mundo.

– “Foi Apenas um Acidente” favorecido? –

“Isso faz com que as previsões sejam mais difíceis, mas percebe-se que estes novos votantes gostam menos dos grandes sucessos comerciais e são mais sensíveis aos filmes internacionais apreciados em Cannes e Veneza”, explica Hammond.

Wagner Moura pode assim superar Michael B. Jordan, estrela de “Pecadores”, pelo Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama por seu papel em “O Agente Secreto”, pelo qual foi premiado em Cannes.

O ator sueco Stellan Skarsgård, protagonista de “Valor sentimental”, parece favorito na categoria Melhor Ator Coadjuvante.

“O Agente Secreto” e “Valor Sentimental” também competirão pelo prêmio de Melhor Filme Internacional, frente ao representante da França no Oscar: “Foi Apenas um Acidente”, do dissidente iraniano Jafar Panahi, recentemente condenado a um ano de prisão pela República Islâmica após sua Palma de Ouro em Cannes.

“Os Globos de Ouro podem querer enviar uma mensagem ao conceder-lhe este prêmio”, indica Hammond.

Outros favoritos incluem Rose Byrne (“Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria”) para o prêmio de Melhor Atriz em Comédia, e “Guerreiras do K-pop” como Melhor Animação.

Após uma estreia bem-sucedida no ano passado, a humorista Nikki Glaser retorna para apresentar a 83ª edição destes prêmios.

