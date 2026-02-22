‘Uma Batalha Após a Outra’ triunfa no Bafta; ‘O Agente Secreto’ passa em branco

O filme americano “Uma Batalha Após a Outra” foi neste domingo (22) o grande vencedor do Bafta, os prêmios britânicos do cinema, conquistando seis estatuetas, entre elas as de melhor filme e direção, saindo fortalecido a três semanas do Oscar.

Por sua vez, o cinema brasileiro, que compareceu à cerimônia com quatro indicações, concorrendo nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme de Língua Não Inglesa, ambos com “O Agente Secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho, não conseguiu conquistar nenhum prêmio.

“Uma Batalha Após a Outra”, que partia como favorito com quatorze indicações ao Bafta, levou, além de Melhor Filme e Direção (Paul Thomas Anderson), os prêmios de Ator Coadjuvante (Sean Penn), Roteiro Adaptado e Montagem.

O filme vencedor da noite, uma tragicomédia que aborda os excessos extremistas nos Estados Unidos, saiu vitorioso diante de “Pecadores”, outro longa americano, que venceu em três das treze categorias às quais estava indicado.

“Pecadores”, que mistura uma trama de vampiros com o segregacionismo dos anos 1930 nos Estados Unidos, venceu nas categorias de Roteiro Original, Atriz Coadjuvante (a britânica Wunmi Mosaku, nascida na Nigéria) e Trilha Sonora Original.

– A três do recorde –

“Uma Batalha Após a Outra”, com seus seis prêmios, não conseguiu bater o recorde de mais estatuetas em uma única edição do Bafta, que pertence, desde 1971, ao também americano “Dois Homens e Um Destino”, que conquistou nove.

“O Agente Secreto”, esperança brasileira no Oscar com quatro indicações, viu na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa a vitória do norueguês “Valor sentimental”.

O drama policial estrelado por Wagner Moura também não conseguiu levar o prêmio de Melhor Roteiro Original, que foi para “Pecadores”.

No total, o Brasil teve quatro indicações ao Bafta. Além das duas para “O Agente Secreto”, houve também as de “Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa e Alessandra Orofino, na categoria de Melhor Documentário, e a de Adolpho Veloso em Melhor Fotografia por “Sonhos de Trem”.

“Frankenstein”, do diretor mexicano Guillermo del Toro, levou três prêmios, dos oito aos quais concorria, nas categorias de Maquiagem e Cabelo, Design de Produção e Som.

O Bafta, considerado um termômetro antes do Oscar, que será entregue em 15 de março, também reservou surpresa ao premiar o ator britânico de 33 anos Robert Aramayo, que ganhou o prêmio de Melhor Ator por seu papel em “I Swear”, uma comédia social sobre um jovem com síndrome de Tourette.

Aramayo superou o franco-americano Timothée Chalamet, favorito ao prêmio por seu papel de jogador de tênis de mesa de ambição insaciável em “Marty Supreme”, e Leonardo DiCaprio (“Uma Batalha Após a Outra”).

“Não posso acreditar que ganhei. Realmente não posso acreditar”, declarou o ator, em lágrimas.

A irlandesa Jessie Buckley levou o prêmio de Melhor Atriz por sua interpretação em “Hamnet”, uma coprodução britânico-americana.

“Hamnet” concorria a onze prêmios, conquistando dois, já que também venceu como Melhor Filme Britânico.

O filme americano “Marty Supreme”, que também tinha onze indicações, não levou nenhum prêmio.

– Presença de William e Catherine –

O príncipe e a princesa de Gales, William e Catherine, compareceram à cerimônia, após uma semana difícil para a família real, marcada pela prisão de Andrew, tio de William e irmão do rei Charles III, no caso Epstein.

Em sua primeira aparição oficial desde então, William disse aos organizadores do evento que não havia assistido ao drama shakespeariano “Hamnet”.

“Devo estar em um estado bastante tranquilo, o que não é o caso neste momento”, confessou.

A lista de indicados ao Bafta é semelhante à do prêmio de Hollywood, com “Pecadores” liderando com 16 indicações, seguido de “Uma Batalha Após a Outra”, com 13.

