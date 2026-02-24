Às vésperas da Copa do Mundo, Sheinbaum afirma que não há ‘nenhum risco’ em Guadalajara

afp_tickers

3 minutos

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou nesta terça-feira (24) riscos para os torcedores que visitem Guadalajara, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, após uma ofensiva do narcotráfico provocar temor na cidade e em grande parte do país no domingo.

Sheinbaum afirmou em entrevista coletiva que não há “nenhum risco” para os visitantes e ofereceu “todas as garantias” para que a metrópole do oeste do México receba as quatro partidas programadas para junho.

No domingo, a violência criminosa irrompeu na região após a morte do traficante Nemesio Oseguera, líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), em uma operação militar.

Durante a ação e os confrontos posteriores morreram ao menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil, informaram as autoridades na segunda-feira.

O CJNG respondeu à ofensiva com incêndio de veículos e estabelecimentos comerciais e bloqueios em estradas em 20 dos 32 estados do país, a menos de quatro meses do início do torneio, que ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho.

Na Cidade do México e em Monterrey, as outras sedes mexicanas do Mundial – que também será disputado nos Estados Unidos e no Canadá -, não houve incidentes violentos.

Uma porta-voz da Fifa disse à AFP que, por ora, a entidade não comentará a segurança da competição.

– Volta à normalidade –

Nemesio Oseguera, conhecido como El Mencho, era o traficante mais procurado pelo governo americano, que oferecia recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões).

O líder, de 59 anos, comandava o CJNG, uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo, designada por Washington como organização terrorista estrangeira em fevereiro de 2025.

A reação do cartel provocou temor em cidades como Puerto Vallarta, balneário do Pacífico frequentado por turistas e residentes do Canadá e dos Estados Unidos.

Sheinbaum afirmou que a situação “pouco a pouco está se normalizando” e que os aeroportos de Puerto Vallarta e Guadalajara operam sem problemas.

Na segunda-feira houve entre seis e sete bloqueios, mas “todos foram desfeitos”, disse.

Segundo o governo de Jalisco, as atividades econômicas serão retomadas nesta terça-feira e as aulas recomeçam na quarta-feira.

Dois jogos de futebol foram suspensos no domingo em Jalisco e outro no estado de Querétaro.

Além de quatro partidas da fase de grupos, incluindo Uruguai x Espanha, Guadalajara sediará com Monterrey o torneio de repescagem que, no fim de março, definirá as duas últimas seleções classificadas.

Participam Bolívia, República Democrática do Congo, Iraque, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname.

ai/lp/raa/lm/aa