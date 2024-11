É a economia, dizem os eleitores no estado-pêndulo de Nevada

Na polarizada campanha eleitoral dos Estados Unidos, os eleitores do crucial estado de Nevada concordam em algo: a vida está cara.

Sally Uribe, uma garçonete de 40 anos que vivia do dinheiro que ganhava em um cassino de Las Vegas, reclama que agora precisa trabalhar em três empregos “para sobreviver”.

“Tenho que pagar mais juros, mais em gasolina e também mais nas compras. Todos os preços disparam”, disse a mãe solteira de três filhos.

Ela culpa a administração democrata de Joe Biden e Kamala Harris por essa situação e vê o republicano Donald Trump como uma oportunidade de voltar aos anos de bonança.

“Quando Trump era presidente tinha que trabalhar apenas 40 horas por semana, se tanto!”, diz Uribe ao terminar seu turno matutino servindo bebidas entre os caça-níqueis e as mesas de pôquer.

Quatro em cada dez habitantes de Nevada dizem que a economia é o problema mais urgente, de acordo com uma pesquisa do Emerson College, portanto, a ideia de Trump de isentar as gorjetas de impostos em junho repercutiu entre os eleitores do estado.

Foi a tentativa do republicano de conquistar os eleitores em Nevada, onde Biden venceu em 2020 por apenas 33.500 votos, e que está tecnicamente empatado a duas semanas da eleição de 5 de novembro.

Em Las Vegas, onde 26% dos trabalhadores estão no setor de lazer e hospitalidade, a ideia pegou rapidamente o eleitorado.

E também foi adotada por seu rival democrata, um dos poucos pontos em comum entre as duas candidaturas.

“Vivemos de nossas gorjetas”, diz Spencer Lindsay, que trabalha em um hotel de Las Vegas e votará em Harris.

“Portanto, para que qualquer um dos candidatos realmente conquiste Nevada, sim (é importante) acabar com os impostos sobre as gorjetas.”

Membro do poderoso Sindicato Culinário, que agrupa cerca de 60.000 trabalhadores, Lindsay está fazendo campanha de porta em porta para a democrata, tentando convencer os indecisos.

Em uma dessas visitas, um eleitor de Trump de 18 anos reclama imediatamente da economia.

Esse é o pão e a manteiga de Lindsay. “Medicamentos, alimentos e gasolina são as preocupações que recebo com frequência”, diz ela.

– Desemprego –

Las Vegas paralisou completamente durante a pandemia, colocando contra a parede milhares de trabalhadores que dependem das gorjetas que obtêm em restaurantes, cassinos e hotéis.

A cidade reativou toda máquina com convenções, shows, festas e enormes eventos esportivos, mas seus moradores reclamam da disparada dos preços do aluguel, comida e gasolina.

Outros se queixam do desemprego, que em Nevada é de 5,6%, a pior taxa do país.

“Me candidatei em muitos lugares, mas nada, não aparece trabalho”, diz Gallego Pérez, que ficou desempregado há quatro anos.

Desde então, ele tem ficado no estacionamento de uma loja de ferragens, junto com outros homens, esperando ser contratado para trabalhos de construção ou pequenos trabalhos.

Dessa forma, ele ganha cerca de US$ 1.000 por mês.

“Costumávamos ganhar um pouco mais, mas o trabalho diminuiu (…) mais pessoas se juntaram a nós, e você entende, elas também precisam comer, mas temos menos trabalho”, lamenta.

– Trump se vende –

Embora as dificuldades econômicas empurrem os eleitores para um lado ou para outro do espectro político, para outros, como Pérez, a eleição não importa.

“Como isso muda nossas vidas aqui?”, diz ele, com o rosto bronzeado pelo sol escaldante de Las Vegas.

Sam Mitchell, um eletricista que também perdeu o emprego há quatro anos e ficou sem teto, concorda.

Você passa o dia tentando comer e sobreviver, sem se preocupar com a política”, diz Mitchell, que pede dinheiro em um semáforo com uma placa chamativa que imita a placa que antigamente dava as boas-vindas às pessoas na “Fabulosa Las Vegas”.

Mitchell diz que trabalhou a vida inteira, “e tudo o que é preciso é se atrasar por um ou dois dias, o que é muito fácil pegando o ônibus (…) E isso vira uma bola de neve”.

No passado, o homem se identificava com os republicanos e via Trump como “um bom homem de negócios”.

“Ele acreditava na ideia de que o governo deveria nos deixar em paz e nos deixar fazer nossas próprias coisas. E o tiro saiu pela culatra, porque agora eu realmente preciso deles.”

Bianca Garziola, vendedora de uma loja em Las Vegas, também se diz indiferente às urnas. “No final, é tudo a mesma coisa, então não faz sentido ir (votar) e perder tempo”, diz ela.

Mas a campanha aumenta as vendas na loja, que tem camisetas de Harris e Trump com desenhos engraçados na primeira fila.

“No ramo das camisetas”, diz Graziola, ‘Trump está ganhando a eleição’, diz Graziola. “Tudo o que tem Trump vende.”

