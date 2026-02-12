Índia aprova compra de caças Rafale franceses

O Ministério da Defesa da Índia aprovou, nesta quinta-feira (12), a compra de 39 bilhões de dólares (202 bilhões de reais) em equipamentos militares, incluindo caças Rafale franceses, poucos dias antes da visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao país.

Uma fonte do Ministério da Defesa disse à AFP que a autorização deu sinal verde para a aquisição de 114 caças Rafale, que serão adicionados às dezenas já em serviço na Força Aérea Indiana (IAF).

Essas compras “fortalecerão significativamente as capacidades de dissuasão da IAF”, afirmou o Ministério da Defesa indiano em comunicado.

A aprovação pelo conselho de aquisições de defesa — composto por altos oficiais militares e pelo ministro da Defesa — é um primeiro passo importante para qualquer compra de equipamentos militares no país.

“A maioria das aeronaves de combate polivalentes a serem adquiridas será fabricada na Índia”, especificou o comunicado.

O contrato de compra dos caças Rafale foi alvo de árduas negociações durante anos, visto que o governo indiano exige ampla transferência de tecnologia e a fabricação local de algumas das aeronaves.

A mídia indiana, citando fontes governamentais anônimas, afirma que o acordo final estipula que a Dassault Aviation fabricará pelo menos 90 caças no país.

Isso se enquadra na iniciativa “Made in India”, lançada em 2014 pelo primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi para fortalecer a indústria de defesa nacional, incentivando empresas estrangeiras a produzirem localmente.

A Índia, o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, tornou a modernização de suas forças armadas uma prioridade máxima, principalmente devido às tensões com a China e o Paquistão, dois países vizinhos que possuem armas nucleares.

A Índia também fez esforços significativos na última década para reduzir sua dependência da Rússia, seu principal fornecedor tradicional de equipamentos militares.

Seguindo essa tendência, aumentou suas importações de equipamentos militares dos Estados Unidos, França e Israel.

Macron tem uma visita agendada à Índia em 17 de fevereiro.

Desde 2015, a Índia comprou 26 aviões Rafale por aproximadamente 8,7 bilhões de dólares (45 bilhões de reais na cotação atual) e, em abril, anunciou um novo acordo bilionário para a aquisição de mais 26 aeronaves.

