Índia vê ‘oportunidade’ no petróleo venezuelano após reunião entre Rodríguez e Modi

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O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, recebeu a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, com todas as honras nesta quinta-feira (4), antes de uma reunião para impulsionar o comércio entre um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e sua nação, ávida por energia.

Após o encontro em Nova Délhi entre os dois líderes, o Ministério das Relações Exteriores da Índia enfatizou que o gigante asiático vê as vastas reservas de petróleo da Venezuela como uma “oportunidade” e observou que o país já se tornou uma de suas principais fontes de petróleo.

Rodríguez está à frente do país latino-americano, que detém aproximadamente 17% das reservas mundiais de petróleo, desde janeiro, quando as forças americanas capturaram o presidente deposto Nicolás Maduro em meio a bombardeios em Caracas.

Antes do início da reunião, a presidente venezuelana cumprimentou Modi em frente à histórica Casa Hyderabad, em Nova Délhi, onde o governo indiano estendeu um enorme tapete vermelho para recebê-la.

Mais tarde, Modi disse estar “satisfeito” por ter se reunido com a líder venezuelana.

“Tivemos amplas discussões sobre a expansão de nossa cooperação em energia, minerais críticos, tecnologia, agricultura, saúde e os laços entre nossos povos”, afirmou em uma publicação no X.

“Como um parceiro valioso na América Latina, nossa estreita cooperação com a Venezuela é de enorme importância para o Sul Global”, acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, disse na ocasião que estava confiante de que o encontro “fortaleceria ainda mais” a cooperação entre os dois países.

A visita de Rodríguez ocorre em um momento em que a Índia, o terceiro maior importador de petróleo do mundo, aumentou suas compras de petróleo venezuelano para compensar as interrupções no fornecimento relacionadas à guerra no Oriente Médio.

“O governo indiano, devido aos acontecimentos no Oriente Médio, busca agressivamente novas fontes de petróleo bruto e energia para garantir a segurança energética”, disse Rudrendra Tandon, alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Índia, a jornalistas após a reunião bilateral.

“Portanto, a Venezuela representa uma oportunidade e faz parte do nosso plano”, enfatizou.

– “Aliança energética” –

A Índia normalmente obtém cerca de metade de seu petróleo pelo Estreito de Ormuz, que dá acesso ao Golfo Pérsico.

No entanto, desde o início do conflito no Oriente Médio, no final de fevereiro, o Irã restringiu o tráfego marítimo por essa via estratégica, que normalmente movimenta cerca de um quinto das remessas globais de petróleo e gás.

“Naturalmente, as conversas de hoje se concentraram em forjar uma aliança energética”, acrescentou Tandon.

“No setor de energia, vemos perfeita complementaridade (…). De fato, em nossas compras à vista, a Venezuela já se tornou nosso terceiro maior fornecedor neste mês”, estimou.

Após desembarcar no gigante asiático na quarta-feira, Rodríguez enfatizou que esperava um diálogo focado no fortalecimento da relação bilateral.

“Estamos felizes em trazer a mensagem da Venezuela, que é uma mensagem de paz, amizade e cooperação. Teremos uma agenda muito frutífera, onde espero abordar áreas de cooperação que beneficiarão as principais necessidades do povo venezuelano”, disse ele à televisão estatal de seu país.

A Índia, a grande economia de crescimento mais rápido do mundo, sentiu em cheio o impacto da crise energética global desencadeada pela guerra com o Irã, assim como outros países asiáticos.

Os altos preços globais do petróleo aumentam sua conta de importação, ameaçando alimentar a inflação e ampliar seu déficit em conta corrente para o maior nível em 14 anos, além de pressionar sua moeda, a rupia, que já enfrenta dificuldades.

“A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo”, observou Tandon.

“A economia indiana é uma grande consumidora de petróleo, em crescimento, e deverá apresentar um crescimento estável da demanda por muitos anos”, acrescentou.

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