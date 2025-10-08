Último desejo de Jane Goodall: enviar Trump, Musk, Putin, Xi e Netanyahu ao espaço

Em uma entrevista póstuma divulgada pela Netflix, Jane Goodall, que morreu na semana passada aos 91 anos, afirmou que enviaria com prazer Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin, Xi Jinping e Benjamin Netanyahu para fora do planeta em um foguete da SpaceX.

Trechos do programa “As Últimas Palavras” viralizaram, com dezenas de milhões de visualizações, gerando elogios, mas também críticas à lendária primatóloga. O episódio chegou a provocar debate sobre se as imagens eram reais ou geradas por inteligência artificial.

A Netflix afirmou que gravou a entrevista em março, sob o acordo de que ela só seria publicada após a morte de Goodall. “Há pessoas de quem você não gosta?”, perguntou o apresentador Brad Falchuk à cientista, que iniciou a conversa bebendo um copo de uísque, seu ritual antes das entrevistas para manter a voz firme.

“Claro que há pessoas de quem não gosto, e eu adoraria colocá-las em uma das naves espaciais de Musk e enviá-las todas para o planeta que ele certamente vai descobrir”, respondeu.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, tem o objetivo de colonizar Marte e transformar a humanidade em uma “espécie multiplanetária”.

Goodall acrescentou que Musk seria “o anfitrião” e advertiu: “E vocês já podem imaginar quem eu colocaria nessa nave espacial”.

“Junto com Musk estariam Trump e alguns de seus verdadeiros apoiadores, e depois colocaria Putin, o presidente Xi, sem dúvida Netanyahu e seu governo de extrema direita. Eu colocaria todos nessa nave e os enviaria ao espaço”, afirmou.

Em seguida, a conversa passou a tratar dos chimpanzés e de sua agressividade, um dos temas centrais da pesquisa de Goodall.

A primatóloga encerrou a entrevista com uma mensagem de esperança e um alerta para quem causa danos à “Mãe Natureza”: “Se quiserem salvar o que ainda é belo neste mundo, se quiserem salvar o planeta para as futuras gerações (…), então pensem nas ações que realizam todos os dias”, disse.

