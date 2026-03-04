Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

afp_tickers

7 minutos

Israel atingiu “dezenas de alvos” nesta quarta-feira (4) no Irã e lançou “ataques em larga escala” na capital da República Islâmica, enquanto Teerã afirma que tem o “controle total” do estratégico Estreito de Ormuz.

Confira os acontecimentos mais recentes do conflito deflagrado por um ataque de Israel e dos Estados Unidos em 28 de fevereiro contra o Irã.

– Israel planeja mais semanas de ataques –

Segundo a imprensa israelense, que cita informações transmitidas aos correspondentes de defesa, o Exército israelense pretende continuar os bombardeios contra o Irã por “pelo menos” uma ou duas semanas.

Durante o período, o país “atacará outros milhares de alvos do regime iraniano”, informou o jornal Times of Israel.

O Exército israelense anunciou na manhã de quarta-feira que atingiu dezenas de alvos no Irã e “iniciou uma série de ataques em larga escala contra alvos do regime” em Teerã.

Um avião israelense F-35 derrubou um caça iraniano YAK-130 sobre Teerã, segundo o Exército.

A agência oficial iraniana IRNA afirmou nesta quarta-feira que 1.045 pessoas, entre civis e militares, morreram no país desde o início da ofensiva israelense-americana.

– Israel amplia ataques no Líbano –

Israel intensificou nesta quarta-feira os bombardeios no Líbano. As forças do país atacaram a área que abriga o palácio presidencial, perto de Beirute, vários pontos ao sul da capital e redutos do grupo pró-iraniano Hezbollah.

Um novo ataque atingiu a periferia sul de Beirute, depois que o Exército israelense emitiu uma ordem de evacuação.

Um bombardeio teve como alvo um hotel em Hazmieh, subúrbio cristão de Beirute, próximo do palácio presidencial e de várias missões diplomáticas.

Antes, ataques israelenses mataram pelo menos 11 pessoas no sul da capital e em Baalbek, segundo o Ministério da Saúde e a imprensa estatal.

– Irã dispara mísseis contra alvos americanos e israelenses –

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou nesta quarta-feira que lançou mais de 40 mísseis contra alvos americanos e israelenses, sem revelar mais detalhes.

As sirenes de alarme voltaram a ser acionadas em Jerusalém e em Tel Aviv, segundo correspondentes da AFP. O Exército israelense anunciou que “identificou mísseis lançados a partir do Irã”.

Um míssil iraniano atingiu na terça-feira a base militar americana de Al Udeid, no Catar, sem provocar vítimas, segundo o Ministério da Defesa catari.

O Irã não tem a intenção de negociar com os Estados Unidos e está preparado para uma guerra longa, declarou nesta quarta o principal conselheiro do falecido líder supremo Ali Khamenei.

– Funeral para Khamenei –

O funeral de Estado de Ali Khamenei, que morreu no sábado durante os ataques de Israel e dos Estados Unidos, e que inicialmente estava previsto para começar na noite desta quarta-feira, com duração de três dias, foi “adiado”, informou a televisão estatal.

“A cerimônia de despedida do imã mártir foi adiada (…) diante da previsão de uma participação sem precedentes”, afirmou a televisão estatal. A nova data será “comunicada posteriormente”, acrescentou.

Khamenei, que tinha 86 anos, será enterrado na cidade sagrada de Mashhad (nordeste do país), de onde era natural. Ele governou o país por quase quatro décadas.

– Sucessor de Khamenei será alvo, alerta Israel –

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou eliminar qualquer dirigente iraniano escolhido para suceder a Khamenei.

“Qualquer dirigente eleito pelo regime terrorista iraniano (…) será alvo de assassinato, não importa o seu nome nem onde se esconda”, afirmou Katz na rede social X. “O primeiro-ministro e eu ordenamos ao Exército que se prepare para agir por todos os meios necessários para cumprir esta missão”, acrescentou.

– Irã anuncia “controle total” do Estreito de Ormuz –

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou que tem o “controle total” do Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o comércio mundial de petróleo na entrada do Golfo Pérsico.

Duas agências de segurança marítima informaram nesta quarta-feira que um navio porta-contêineres com bandeira de Malta foi atacado ao longo da costa de Omã enquanto transitava pelo estreito.

O navio foi “atingido por um projétil desconhecido”, segundo a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

Este foi o quarto ataque registrado em águas regionais em menos de 24 horas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que a Marinha de seu país poderia escoltar petroleiros em Ormuz “se for necessário”.

– Incidentes na região –

No Mediterrâneo oriental, um míssil disparado a partir do Irã, que seguia para o espaço aéreo da Turquia, “foi interceptado e neutralizado a tempo por elementos de defesa aérea e antimísseis da Otana”, indicou o Ministério da Defesa turco no X.

Um funcionário de alto escalão do governo turco, que pediu anonimato, afirmou que a Turquia “não era o alvo” do míssil, que teria sido direcionado “a uma base na parte grega do Chipre, mas desviou”.

Na costa do Sri Lanka, quase 150 pessoas estão desaparecidas e várias morreram depois que um navio de guerra iraniano afundou nesta quarta-feira. A causa da suposta explosão relatada pela tripulação da fragata IRIS Dena, da qual 32 marinheiros foram resgatados, é desconhecida, segundo as autoridades do Sri Lanka.

– Impacto financeiro –

O petróleo prosseguia em alta nesta quarta-feira. O barril de Brent do Mar do Norte subia 2,83%, a 83,70 dólares (R$ 442, na cotação atual). Na terça-feira, a cotação superou 85 dólares pela primeira vez desde julho de 2024.

Na Europa, as bolsas se estabilizaram após as fortes perdas registradas nos mercados asiáticos.

Anteriormente, as Bolsas de Dubai e Abu Dhabi reabriram com fortes quedas após dois dias de suspensão das negociações devido aos ataques iranianos no Golfo.

– Evacuações –

Um primeiro voo com cidadãos franceses que estavam bloqueados no Oriente Médio pousou no aeroporto Charles de Gaulle, perto de Paris, na manhã desta quarta-feira. Espanha, Alemanha e Reino Unido também estão organizando processos de retirada.

– Espanha diz “não” à guerra –

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, respondeu nesta quarta-feira com um “não à guerra” às críticas de Trump por não ceder as bases do país para os ataques ao Irã.

“Não seremos cúmplices de algo que é ruim para o mundo e também contrário aos nossos valores e interesses, simplesmente por medo das represálias de alguém”, acrescentou Sánchez.

O presidente francês, Emmanuel Macron, conversou Sánchez para “expressar a solidariedade europeia da França”, informou seu gabinete.

burs-cha/ph/lgo/pt/clr/meb/es/fp-jc/yr