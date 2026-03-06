Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Ataques no Líbano –

O Exército israelense anunciou novos bombardeios contra posições do Hezbollah na periferia sul de Beirute, no bairro de Dahiyeh, após uma noite de intensos ataques contra este reduto do movimento pró-iraniano, que ficou muito destruído, com avenidas repletas de escombros e prédios em ruínas, segundo jornalistas da AFPTV.

Segundo a agência oficial de notícias libanesa Ani, também foram registrados ataques na região de Baalbek, leste do Líbano, e na cidade de Sidon.

As autoridades anunciaram que pelo menos 123 pessoas morreram e 683 ficaram feridas desde segunda-feira na ofensiva israelense.

– Explosões em Tel Aviv –

A cidade israelense de Tel Aviv foi abalada por oito explosões na manhã de sexta-feira, após um alerta de mísseis iranianos, informaram jornalistas da AFP.

Os serviços de emergência do Magen David Adom não registraram vítimas.

– Alerta para “ameaça potencial de mísseis” em Dubai –

Os moradores de Dubai receberam nesta sexta-feira em seus celulares um alerta do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos com pedidos para que procurassem refúgio devido a uma “ameaça potencial de mísseis”, segundo correspondentes da AFP, enquanto o Irã prossegue com a campanha de represálias no Golfo.

– Ao menos 20 mortos em Shiraz –

Pelo menos 20 pessoas morreram em um ataque com mísseis na noite de quinta-feira contra a cidade de Shiraz, no sul do Irã, afirmou o vice-governador da província de Fars, Khalil Hasani, citado pela agência de notícias estatal Irna.

– Maersk suspende viagens –

A empresa de navegação dinamarquesa Maersk anunciou a suspensão temporária das viagens entre a Europa e o Oriente Médio e entre o Extremo Oriente e o Oriente Médio devido à guerra, que “compromete a segurança da navegação”.

– Acordo entre Coreia do Sul e Emirados sobre petróleo –

Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos anunciaram um acordo para o fornecimento de quase quatro milhões de barris de petróleo.

Seul informou que seus petroleiros atracarão em portos dos Emirados “que não exigem a passagem pelo Estreito de Ormuz”, por onde transita 20% do petróleo comercializado em todo o mundo e que o Irã afirma controlar totalmente.

– Enviar tropas terrestres ao Irã seria “perda de tempo”, diz Trump –

O envio de tropas terrestres ao Irã seria uma “perda de tempo”, afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao canal NBC News, ao considerar que o Irã já “perdeu tudo”.

– Explosões em Teerã, Israel ataca “infraestrutura do regime” –

A televisão pública iraniana Irib informou sobre “várias explosões” na capital do país, depois que o Exército israelense anunciou uma onda de ataques “em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã”.

– Segundo japonês detido no Irã, afirma Tóquio –

Tóquio informou que um segundo cidadão japonês está detido no Irã e pediu sua libertação imediata. O país já havia relatado uma detenção ocorrida em 20 de janeiro, que, segundo as informações, correspondia ao chefe do escritório de Teerã da emissora pública NHK.

– Sri Lanka assume o controle de navio iraniano –

O Sri Lanka assumiu nesta sexta-feira o controle do navio de guerra iraniano que teve a tripulação retirada na quinta-feira, dois dias após o ataque das forças militares dos Estados Unidos que afundou outra fragata da República Islâmica.

– Hezbollah e Guarda Revolucionária apontam para Israel –

O movimento libanês Hezbollah reivindicou disparos de artilharia e foguetes contra posições do Exército israelense perto da fronteira. Pouco antes, pediu a evacuação das localidades israelenses situadas “a menos de cinco quilômetros” da linha de fronteira.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, também anunciou o lançamento de mísseis e drones em direção a Tel Aviv, em Israel.

– Hotel atacado no Bahrein –

As autoridades do Bahrein informaram que ataques iranianos atingiram um hotel e dois edifícios residenciais na capital, Manama, e provocaram danos materiais. Não foram registradas vítimas fatais.

– Riade e Catar evitam novos ataques –

A Arábia Saudita anunciou que interceptou três novos mísseis que se dirigiam à base aérea Príncipe Sultão, onde estavam militares americanos. Riade também derrubou vários drones na mesma região.

O Catar também afirmou que impediu um ataque com drones contra uma base americana.

– Huthis com “dedo no gatilho” –

O líder dos rebeldes huthis pró-Irã no Iêmen, Abdul Malik al Houthi, afirmou na quinta-feira que seu grupo está com o “dedo no gatilho” e preparado para atacar “a qualquer momento, caso os acontecimentos exijam”.

– Israel anuncia nova fase da guerra –

O comandante do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, anunciou na quinta-feira que a guerra em curso com o Irã entra em uma nova etapa, ao prometer “outras surpresas” contra a República Islâmica.

