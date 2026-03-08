Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

afp_tickers

4 minutos

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Trump alerta que próximo líder iraniano não vai durar sem a sua aprovação –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo que o próximo líder supremo do Irã “não vai durar muito” sem a sua aprovação, depois que a Assembleia de Especialistas anunciou que escolheu o sucessor de Ali Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel que desencadeou a guerra.

“Ele vai ter que obter nossa aprovação”, disse Trump ao canal ABC News. “Se ele não obtiver nossa aprovação, não vai durar muito”.

– Irã reitera que o povo iraniano deve escolher seu líder –

“Não permitimos que ninguém interfira em nossos assuntos internos. É responsabilidade do povo iraniano escolher seu novo líder”, declarou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

Araghchi ressaltou que é “evidente” que os mísseis iranianos não podem atingir o território dos Estados Unidos, mas advertiu: “O que podemos fazer, sim, é atacar as bases e instalações americanas ao nosso redor, que infelizmente estão no território de nossos países vizinhos”.

– Israel afirma que atacou “força espacial” no Irã –

O Exército israelense afirmou que atacou o quartel-general da “força espacial” da Guarda Revolucionária do Irã, em Teerã. Também anunciou que desmantelou o alvo que servia como centro de recepção, transmissão e pesquisa da Agência Espacial Iraniana.

– Balanço de mortos no Líbano aumenta –

Israel também lançou ataques aéreos contra o campo de Ain al-Hilweh, o maior campo de refugiados palestinos no sul do Líbano, informou a agência oficial libanesa, enquanto a aviação israelense segue bombardeando outras regiões do país.

Durante a noite, um ataque de Israel atingiu um hotel no centro de Beirute, o primeiro ataque do tipo desde o início da ofensiva israelense no Líbano, que se concentrava nos subúrbios da capital, redutos do movimento pró-iraniano Hezbollah.

As autoridades libanesas informaram que 394 pessoas morreram em ataques israelenses na última semana, incluindo 83 crianças e 42 mulheres. O Exército israelense anunciou a morte de dois soldados no sul do Líbano.

– Especialistas ucranianos em drones viajarão ao Oriente Médio

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que especialistas de seu país viajarão ao Oriente Médio “na próxima semana”, depois que ele ofereceu ajuda na defesa contra os aparelhos iranianos.

– Mísseis iranianos contra Israel e uma base aérea na Jordânia

Explosões foram ouvidas no início da tarde em Tel Aviv.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou que lançou mísseis contra as cidades israelenses de Tel Aviv e Beersheva, assim como contra a base aérea de Al Azraq, na Jordânia.

– Papa defende o “diálogo” –

O papa Leão XIV rezou neste domingo, ao final do Angelus, para que “o estrondo das bombas cesse, as armas se calem e um espaço para o diálogo se abra, no qual as vozes dos povos possam ser ouvidas”.

– Quatro depósitos de petróleo atacados em Teerã –

No primeiro ataque relatado contra infraestruturas petrolíferas iranianas, quatro depósitos e um centro logístico de petróleo foram atingidos durante a noite pelas forças dos Estados Unidos e de Israel em Teerã e suas imediações, anunciou um executivo da empresa nacional de distribuição, Keramat Veyskarami, que citou um balanço de quatro mortos.

Uma densa fumaça que sai de vários depósitos de petróleo atacados mergulhou a capital iraniana na escuridão.

– Irã preparado para “pelo menos seis meses de guerra intensa” –

“As Forças Armadas da República Islâmica do Irã são capazes de manter pelo menos seis meses de guerra intensa no ritmo atual”, declarou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Ali Mohammad Naini, citado pela agência de notícias Fars.

A Guarda afirmou que já atacou mais de 200 alvos americanos e israelenses na região desde o início do conflito.

burs-pt/ib-ahg/an/fp