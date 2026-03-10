Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Irã pede que ONU “condene” agressão de Israel e EUA –

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, pediu que a ONU condene a “agressão” dos Estados Unidos e de Israel, durante uma conversa telefônica com o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres.

Araghchi “enfatizou as sérias expectativas do governo e do povo iranianos em relação ao secretário-geral e ao Conselho de Segurança da ONU para que adotem posições mais firmes e responsáveis, condenando explicitamente a agressão”, informou a agência iraniana Tasnim.

– Petróleo cai –

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (10), em um mercado aliviado pelas declarações de Donald Trump sobre a guerra no Oriente Médio e pela esperança de que a Agência Internacional de Energia (AIE) libere petróleo de suas reservas estratégicas.

O barril de Brent do mar do Norte, para entrega em maio, fechou em 87,80 dólares, e o de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, em 83,45 dólares.

– EUA relata 140 militares feridos –

O Pentágono informou que 140 militares americanos ficaram feridos desde o início da ofensiva contra o Irã em 28 de fevereiro, a grande maioria com lesões leves, e declarou que 108 militares já voltaram ao serviço ativo e que oito continuam em estado grave.

– Explosões em Teerã –

Três explosões sacudiram a capital iraniana, Teerã, na noite desta terça-feira, constataram jornalistas da AFP. Não havia informação imediata sobre os alvos.

– EUA nega ter escoltado petroleiro no Estreito de Ormuz –

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, apagou nesta terça-feira uma mensagem que havia publicado poucos minutos antes, na qual anunciava que a Marinha dos Estados Unidos havia escoltado um petroleiro para que pudesse atravessar o Estreito de Ormuz.

Mais tarde, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou que os Estados Unidos não escoltaram nenhum petroleiro no Estreito de Ormuz.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou, por sua vez, que nenhum navio dos Estados Unidos “ousou” se aproximar dessa passagem estratégica, crucial para o transporte mundial de hidrocarbonetos.

– Irã ataca alvos em Israel –

O Irã afirmou nesta terça-feira que “as forças terrestres do exército, utilizando drones de ataque, atingiram um centro militar em Haifa e o centro de recepção de informações de satélites espiões” em Israel.

– Irã promete resposta “Olho por olho” –

O presidente do Parlamento iraniano, o influente Mohammad-Bagher Ghalibaf, prometeu uma resposta “olho por olho, dente por dente” a qualquer ataque contra a infraestrutura do país.

“Que o inimigo saiba que, faça o que fizer, haverá sem dúvida uma resposta proporcional e imediata”, escreveu no X.

– 30 detidos por espionagem no Irã –

Trinta pessoas foram detidas no Irã por suposta espionagem, entre elas um estrangeiro, cuja nacionalidade não foi revelada, que “espionava para dois países do Golfo, em nome do inimigo americano-sionista”, anunciou o Ministério da Inteligência iraniano.

EUA promete o dia “mais intenso” de bombardeios –

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, disse que os ataques contra o Irã se intensificarão nesta terça-feira.

“Hoje voltará a ser o nosso dia mais intenso de ataques dentro do Irã”, declarou Hegseth em uma coletiva de imprensa no Pentágono.

– “Cuidado para não ser eliminado!” –

O chefe do Conselho Superior de Segurança do Irã, Ali Larijani, afirmou que não têm medo das “ameaças vazias” do presidente americano, Donald Trump, que prometeu atingir “muito duramente” Teerã se bloquearem o tráfego de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

“O Irã não se assusta com suas ameaças vazias. Outros mais poderosos que você tentaram eliminar a nação iraniana e não conseguiram. Cuidado você para não ser eliminado!”, publicou Larijani no X.

– Bombardeios israelenses em Beirute e Tiro –

O exército israelense bombardeou os subúrbios de Beirute e as proximidades da cidade costeira libanesa de Tiro, segundo fontes israelenses e libanesas, no âmbito de sua campanha contra o grupo libanês pró-iraniano Hezbollah.

– Mais de 100 mil deslocados no Líbano em um dia –

As Nações Unidas estimam que mais de 100 mil pessoas foram obrigadas a se deslocar dentro do Líbano em apenas 24 horas.

O governo libanês afirmou que quase 760 mil pessoas se registraram como deslocadas desde o início da guerra entre Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah.

– Consequências “catastróficas” no mercado de petróleo –

O presidente da petrolífera saudita Aramco, Amin H. Nasser, advertiu que “quanto mais durar” a guerra, “mais catastróficas serão as consequências para os mercados petrolíferos mundiais” e “para a economia global”.

