Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Explosões em larga escala no centro de Teerã –

Explosões em larga escala abalaram o centro de Teerã, informou a televisão pública. Os ataques atingiram uma área próxima de onde acontecia uma manifestação pró-governo.

O Exército israelense afirmou que os moradores deveriam abandonar dois bairros do centro de Teerã antes dos ataques.

– Dois drones atingem campo de petróleo no Iraque –

Dois drones caíram perto de um importante campo de petróleo no sul do Iraque, informaram funcionários do Ministério do Petróleo.

“Dois drones atingiram torres de comunicação próximas ao campo de petróleo de Majnoon, sem provocar vítimas ou danos materiais”, declarou um funcionário à AFP.

– Irã repatria vítimas de ataque americano no Sri Lanka –

Os corpos de 84 marinheiros iranianos mortos quando sua fragata foi afundada há nove dias por um submarino americano na costa do Sri Lanka serão repatriados nesta sexta-feira, informou o Ministério das Relações Exteriores cingalês.

– Bolsas em queda –

A guerra no Oriente Médio continua impactando os mercados, que fecharam em queda na Ásia e abriram no vermelho na Europa.

A Bolsa de Tóquio registrou queda de 1,2%, Hong Kong de 0,9% e Xangai de 0,8%, enquanto nas primeiras negociações europeias Paris perdia 1,06%, Frankfurt 0,97%, Londres 0,75% e Milão 1,04%.

Por sua vez, os preços do petróleo permaneciam estáveis, ao redor dos 100 dólares. Às 8h30 GMT (5h30 de Brasília), o barril de Brent subia 2,04%, a 102,51 dólares, e o WTI ganhava 1,97%, a 97,62 dólares.

– Irã promete resposta “mais forte” que em janeiro em caso de protestos –

A Guarda Revolucionária do Irã advertiu que qualquer nova manifestação contra o governo enfrentará uma resposta “mais dura” do que em janeiro, quando milhares de pessoas morreram durante a repressão a protestos contra o regime.

– Dois mortos em ataque de drone em Omã –

Duas pessoas morreram após o impacto de um drone no norte de Omã, informou a imprensa estatal, enquanto o Irã prossegue com os ataques de retaliação em todo o Oriente Médio.

“Dois drones caíram na província de Sohar. Um deles caiu na zona industrial de Al Awahi, provocou as mortes de dois trabalhadores estrangeiros e deixou vários feridos. O segundo caiu em uma área aberta sem provocar vítimas”, informou a agência de notícias estatal do país.

– Arábia Saudita intercepta drones –

O Ministério da Defesa saudita anunciou que derrubou um drone que tinha como alvo o bairro diplomático da capital, Riade. Durante a manhã, o governo local informou ter “interceptado e destruído” 45 aeronaves não tripuladas.

– 200 alvos no Irã –

O Exército israelense anunciou que atacou mais de 200 alvos no oeste e no centro do Irã em apenas um dia. Caças executaram “20 ataques em larga escala” que tiveram como alvos “lançadores de mísseis balísticos, sistemas de defesa e centros de produção de armas”.

– Sirenes em base turca usada pela Otan –

Sirenes de alerta foram ouvidas nesta sexta-feira na base aérea de Incirlik, uma instalação crucial da Otan com a presença de tropas americanas no sudeste da Turquia, informou a agência estatal de notícias do país, Anadolu.

– Ataque israelense em Beirute –

O Exército israelense anunciou que atacou um integrante do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah “na região de Beirute”, sem revelar mais detalhes.

– Explosões em Dubai –

Explosões sacudiram prédios de Dubai e uma densa nuvem de fumaça era observada nesta sexta-feira no emirado, segundo jornalistas da AFP. Segundo o Escritório de Imprensa de Dubai, “os destroços de uma interceptação bem-sucedida (provocaram) um incidente menor na fachada de um prédio no centro do emirado”, sem deixar feridos.

– Grupo armado pró-iraniano atacará “interesses franceses” –

O grupo armado iraquiano pró-iraniano Ashab Alkahf anunciou que atacará “todos os interesses franceses no Iraque e na região” após o envio ao Mediterrâneo oriental do porta-aviões Charles de Gaulle.

– Primeira vítima no Exército francês –

Um suboficial francês morreu “durante um ataque” na região de Erbil, no Curdistão iraquiano, anunciou o presidente Emmanuel Macron no X. Esta é a primeira baixa registrada no Exército francês na guerra do Oriente Médio.

