Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Fogo em instalação de petróleo nos Emirados

Um ataque de drone contra uma infraestrutura petrolífera em Fujairah, na costa leste dos Emirados Árabes Unidos, provocou um incêndio que as autoridades tentam controlar. Não houve feridos.

A instalação fica do lado do Golfo de Omã, além do Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã.

– Um morto em Abu Dhabi

Um civil morreu nas imediações da capital dos Emirados, Abu Dhabi, quando um míssil atingiu seu veículo, informaram as autoridades, enquanto o Irã prossegue com os ataques no Golfo após a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel.

– Operação terrestre “limitada” de Israel no sul do Líbano

O Exército de Israel anunciou “operações terrestres limitadas” contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no sul do Líbano.

“A atividade é parte de um esforço de defesa mais amplo para estabelecer e fortalecer uma posição defensiva avançada, que inclui o desmantelamento da infraestrutura terrorista e a eliminação de terroristas que operam na região”, acrescentou o Exército.

– Celeridade contra os cúmplices do “agressor”

O chefe do Poder Judiciário iraniano pediu uma aplicação rápida e “sem clemência” das penas impostas a pessoas acusadas de vínculos com Estados Unidos e Israel.

“Não devemos atrasar, nem mostrar clemência na execução das sentenças definitivas contra aqueles que, em tempos de guerra e agitação, cometeram crimes e estavam associados ao inimigo agressor”, declarou Gholam Hosein Mohseni Ejei, citado pela agência de notícias Tasnim.

– Arábia Saudita e EAU interceptam mísseis e drones

A Arábia Saudita interceptou 61 drones, segundo números divulgados pelo Ministério da Defesa.

Os sistemas de defesa dos Emirados Árabes Unidos interceptaram mísseis e drones lançados pelo Irã, segundo o Ministério da Defesa do país do Golfo.

As autoridades de Dubai relataram um incêndio provocado por um “incidente com um drone” perto do aeroporto da cidade, que forçou uma breve suspensão dos voos.

– Japão começa a liberar reservas estratégicas de petróleo –

O Japão anunciou que começou a liberar suas reservas estratégicas de petróleo, após um acordo da Agência Internacional de Energia (AIE) para conter a alta dos preços do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio.

Segundo o acordo da AIE, a liberação das reservas começaria na Ásia e na Oceania e prosseguiria em outras regiões.

– Austrália e Japão negam intervenção no Estreito de Ormuz –

Os governos da Austrália e do Japão descartaram atender ao apelo do presidente americano, Donald Trump, para ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio.

“Não enviaremos um navio”, disse a ministra australiana dos Transportes, Catherine King, apesar de reconhecer a importância da reabertura da rota.

Tóquio “não está considerando” uma operação de segurança marítima na região, declarou o ministro japonês da Defesa, Shinjiro Koizumi.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, comentou: “A questão é o que o Japão deve fazer por nossa própria iniciativa e o que é possível dentro de nosso marco legal, e não o que os Estados Unidos pedem”.

– Israel lança “onda de ataques em larga escala” contra Teerã –

O Exército israelense anunciou que “lançou uma ampla onda de ataques” contra “infraestruturas do regime terrorista iraniano em Teerã”.

– Trump alerta sobre futuro “muito ruim” para OTAN se não ajudar em Ormuz –

O presidente Donald Trump advertiu que a Otan enfrenta um futuro “muito ruim” se os aliados dos Estados Unidos não ajudarem a reabrir o Estreito de Ormuz, crucial para o transporte de petróleo e bloqueado pelo Irã na guerra do Oriente Médio.

“Se não houver resposta ou se for uma resposta negativa (ao pedido americano, nota do editor), acredito que será muito ruim para o futuro da Otan”, disse.

– Israel bombardeia o sul de Beirute –

Israel atacou o subúrbio sul de Beirute na noite de domingo, informou a imprensa libanesa, depois que o Exército emitiu uma ordem de evacuação para vários bairros da área.

– Petróleo opera em alta –

As cotações do petróleo permanecem com tendência de alta. Às 7h00 GMT (4h00 de Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI) subia 0,6% a 99,30 dólares. O barril de Brent do Mar do Norte avançava 1,5%, a 104,68 dólares.

– Irã eleva o salário mínimo –

O ministro do Trabalho do Irã anunciou um aumento de 60% no salário mínimo, informou a imprensa local no domingo.

O país ajusta seu salário mínimo todos os anos para levar em consideração a inflação, que disparou sob as sanções internacionais nos meses anteriores à guerra.

– Trump e Starmer defendem a reabertura do Estreito de Ormuz –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversaram sobre “a importância de reabrir o Estreito de Ormuz”, cujo bloqueio por parte do Irã provoca “um aumento dos custos em todo o mundo”, anunciou Downing Street.

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