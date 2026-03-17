Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Confira os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Autoridade antiterrorista dos EUA renuncia –

O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joseph Kent, renunciou ao cargo nesta terça-feira (17) em protesto contra a guerra travada pelos EUA e por Israel contra o Irã.

“Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã”, declarou em sua carta de renúncia ao presidente Donald Trump, que foi divulgada na rede X.

– Netanyahu convoca iranianos a tomar “seu destino” nas próprias mãos –

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a morte de Ali Larijani dá aos iranianos uma “oportunidade de tomar o seu destino em suas próprias mãos”.

Horas antes, o exército israelense alegou ter matado Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança, e o general Gholamreza Soleimani, comandante da milícia islamista de voluntários Basij. O Irã não confirmou a informação.

– Preço do petróleo se modera –

A alta dos preços do petróleo devido à guerra no Oriente Médio se moderou nesta terça-feira, embora tenha se mantido em torno de 100 dólares (526 reais), depois que vários países rejeitaram o apelo dos Estados Unidos para o envio de navios ao Estreito de Ormuz.

– Convocação de protestos –

As autoridades iranianas convocaram a população a participar de manifestações em massa para combater os “complôs” do inimigo.

– Nota manuscrita de Larijani –

Logo após Israel anunciar a morte dessa figura-chave da República Islâmica, as contas oficiais de Ali Larijani nas redes sociais X e Telegram publicaram uma nota manuscrita em homenagem aos soldados iranianos mortos em combate.

– Ataque israelense contra líder militar da Jihad Islâmica palestina –

Israel anunciou que atacou, no Irã, um dos principais líderes da Jihad Islâmica palestina, Akram Al Ajuri, comandante das brigadas Al Qods, que operam principalmente na Faixa de Gaza.

– ONU alerta para risco de fome –

Uma prolongação da guerra no Oriente Médio até junho faria com que outras 45 milhões de pessoas sofressem de fome, alertou o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU.

– Israel ataca a periferia de Beirute –

A aviação de Israel bombardeou um subúrbio ao sul de Beirute, uma área considerada reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah.

O Exército libanês anunciou que um soldado morreu e quatro ficaram feridos.

– Um morto em Abu Dhabi –

A queda de destroços de um míssil interceptado provocou a morte de uma pessoa na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi.

No Kuwait, destroços de outro míssil deixaram dois feridos em um centro médico.

– A guerra modificará a ordem regional –

A ordem no Oriente Médio “vai mudar, mas não será uma ordem na qual prevaleça a vontade dos Estados Unidos”, disse o presidente do Parlamento do Irã, Mohamad Begher Ghalibaf. “Será uma ordem regional, autônoma”, acrescentou.

– China enviará ajuda humanitária ao Irã, Líbano, Iraque e Jordânia

A China decidiu fornecer ajuda humanitária de emergência ao Irã, Jordânia, Líbano e Iraque para “aliviar a difícil situação humanitária que as populações locais enfrentam”, afirmou o porta-voz diplomático de Pequim, Lin Jian.

– 10 supostos espiões detidos no Irã –

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou a prisão de 10 “espiões estrangeiros” na província de Khorasan Razavi (nordeste), segundo a agência ISNA.

Quatro detidos coletavam informações “sobre locais sensíveis e infraestrutura econômica”, enquanto os demais estão ligados a um “grupo terrorista monarquista”. A nacionalidade dos detidos não foi revelada.

– Explosões em Doha e Dubai –

Várias explosões foram registradas em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, assim como em Doha, capital do Catar, informaram jornalistas da AFP.

– Quatro mortos em ataque contra casa de assessores iranianos em Bagdá –

Pelo menos quatro pessoas morreram no lançamento de mísseis contra uma casa em Bagdá, capital iraquiana, que horas antes havia sido alvo de ataques direcionados contra um complexo da embaixada dos Estados Unidos.

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