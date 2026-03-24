Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Irã relata ataque a usina nuclear e AIEA pede “máxima moderação” –

A agência de energia atômica do Irã informou na noite de terça-feira (24) que a usina nuclear de Bushehr, no sul do país, foi atingida por um ataque que não causou danos, e acusou os Estados Unidos e Israel de serem os responsáveis.

Após receber de Teerã a comunicação sobre o ataque, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) escreveu no X: “O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reitera o apelo à máxima moderação para evitar riscos à segurança nuclear durante o conflito”.

– Iraque prende quatro pessoas após ataques contra base na Síria –

O Iraque deteve quatro pessoas com relação a um ataque com foguetes lançado contra uma base militar na vizinha Síria, indicaram autoridades na noite desta terça-feira.

O ataque de segunda-feira teve como alvo uma base militar no nordeste da Síria, na província de Hasaka, que até há pouco tempo havia abrigado forças americanas de uma coalizão internacional antijihadista.

– 12 feridos em Israel por mísseis iranianos –

Os serviços de emergência israelenses afirmaram que pelo menos 12 pessoas ficaram feridas no centro do país na noite desta terça-feira, após o lançamento de mísseis a partir do Irã.

O exército israelense prometeu atacar “toda a cadeia do dispositivo iraniano de mísseis”, após um novo dia de disparos que, além de feridos, causaram danos significativos em Tel Aviv.

– Macron pede que Irã participe “de boa-fé nas negociações” –

O presidente francês, Emmanuel Macron, conclamou nesta terça-feira o Irã a “engajar-se de boa-fé nas negociações” visando uma “desescalada” do conflito no Oriente Médio, ao fim de uma conversa com seu par iraniano, Masoud Pezeshkian.

– EUA negocia com Irã “neste momento” –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que as negociações com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio estão em andamento, e acrescentou que Teerã tem “muita vontade” de chegar a um acordo.

“Estamos em negociações neste momento”, disse Trump aos jornalistas, detalhando que o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado Steve Witkoff e seu genro, Jared Kushner, participam das conversas.

O mandatário acrescentou que o Irã entregou um “presente muito grande” relacionado ao petróleo e ao gás, que vale uma quantia enorme de dinheiro, sem dar detalhes.

– Operações dos EUA contra Irã continuam “sem cessar” –

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou em um comunicado à AFP que, enquanto o presidente Donald Trump e seus negociadores “exploram essa nova possibilidade diplomática, a operação Fúria Épica continua sem cessar para alcançar os objetivos militares estabelecidos pelo comandante em chefe e pelo Pentágono”.

– Israel reafirma que seu plano no Irã e no Líbano não muda –

O “Exército israelense afirmou que atua “segundo um plano inalterado” no Irã e no Líbano, independentemente de qualquer negociação destinada a alcançar um acordo para pôr fim às hostilidades.

“Estamos atuando segundo um plano inalterado”, declarou o porta-voz militar israelense, o general de brigada Effie Defrin, durante uma coletiva de imprensa televisionada, em resposta a uma pergunta sobre os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.

– Exército israelense diz que um míssil lançado do Irã caiu em Beirute –

“Após uma avaliação, e segundo as informações de que dispõe o Exército israelense, e diante dos disparos que haviam sido efetuados hoje em direção ao Estado de Israel, um míssil balístico lançado pelo regime terrorista iraniano caiu em Beirute”, disse o Exército israelense em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.

– Mulher morre no norte de Israel após disparos vindos do Líbano –

Uma mulher de cerca de trinta anos morreu no norte de Israel após o lançamento de foguetes a partir do Líbano, onde as forças israelenses enfrentam combatentes do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, indicaram os serviços de resgate de Israel.

O Exército israelense disse à AFP que, pouco antes, essa região havia sido alvo de dezenas de foguetes provenientes do Líbano.

– França alerta para “nova crise do petróleo” –

A guerra no Oriente Médio está provocando uma “nova crise do petróleo” e, se persistir “além de algumas semanas”, poderá se propagar “de forma mais abrangente na economia e se tornar, no fundo, de natureza mais sistêmica”, advertiu nesta terça-feira (24) o ministro da Economia francês, Roland Lescure.

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