Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:
– Irã relata ataque a usina nuclear e AIEA pede “máxima moderação” –
A agência de energia atômica do Irã informou na noite de terça-feira (24) que a usina nuclear de Bushehr, no sul do país, foi atingida por um ataque que não causou danos, e acusou os Estados Unidos e Israel de serem os responsáveis.
Após receber de Teerã a comunicação sobre o ataque, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) escreveu no X: “O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reitera o apelo à máxima moderação para evitar riscos à segurança nuclear durante o conflito”.
– Iraque prende quatro pessoas após ataques contra base na Síria –
O Iraque deteve quatro pessoas com relação a um ataque com foguetes lançado contra uma base militar na vizinha Síria, indicaram autoridades na noite desta terça-feira.
O ataque de segunda-feira teve como alvo uma base militar no nordeste da Síria, na província de Hasaka, que até há pouco tempo havia abrigado forças americanas de uma coalizão internacional antijihadista.
– 12 feridos em Israel por mísseis iranianos –
Os serviços de emergência israelenses afirmaram que pelo menos 12 pessoas ficaram feridas no centro do país na noite desta terça-feira, após o lançamento de mísseis a partir do Irã.
O exército israelense prometeu atacar “toda a cadeia do dispositivo iraniano de mísseis”, após um novo dia de disparos que, além de feridos, causaram danos significativos em Tel Aviv.
– Macron pede que Irã participe “de boa-fé nas negociações” –
O presidente francês, Emmanuel Macron, conclamou nesta terça-feira o Irã a “engajar-se de boa-fé nas negociações” visando uma “desescalada” do conflito no Oriente Médio, ao fim de uma conversa com seu par iraniano, Masoud Pezeshkian.
– EUA negocia com Irã “neste momento” –
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que as negociações com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio estão em andamento, e acrescentou que Teerã tem “muita vontade” de chegar a um acordo.
“Estamos em negociações neste momento”, disse Trump aos jornalistas, detalhando que o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado Steve Witkoff e seu genro, Jared Kushner, participam das conversas.
O mandatário acrescentou que o Irã entregou um “presente muito grande” relacionado ao petróleo e ao gás, que vale uma quantia enorme de dinheiro, sem dar detalhes.
– Operações dos EUA contra Irã continuam “sem cessar” –
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou em um comunicado à AFP que, enquanto o presidente Donald Trump e seus negociadores “exploram essa nova possibilidade diplomática, a operação Fúria Épica continua sem cessar para alcançar os objetivos militares estabelecidos pelo comandante em chefe e pelo Pentágono”.
– Israel reafirma que seu plano no Irã e no Líbano não muda –
O “Exército israelense afirmou que atua “segundo um plano inalterado” no Irã e no Líbano, independentemente de qualquer negociação destinada a alcançar um acordo para pôr fim às hostilidades.
“Estamos atuando segundo um plano inalterado”, declarou o porta-voz militar israelense, o general de brigada Effie Defrin, durante uma coletiva de imprensa televisionada, em resposta a uma pergunta sobre os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.
– Exército israelense diz que um míssil lançado do Irã caiu em Beirute –
“Após uma avaliação, e segundo as informações de que dispõe o Exército israelense, e diante dos disparos que haviam sido efetuados hoje em direção ao Estado de Israel, um míssil balístico lançado pelo regime terrorista iraniano caiu em Beirute”, disse o Exército israelense em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.
– Mulher morre no norte de Israel após disparos vindos do Líbano –
Uma mulher de cerca de trinta anos morreu no norte de Israel após o lançamento de foguetes a partir do Líbano, onde as forças israelenses enfrentam combatentes do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, indicaram os serviços de resgate de Israel.
O Exército israelense disse à AFP que, pouco antes, essa região havia sido alvo de dezenas de foguetes provenientes do Líbano.
– França alerta para “nova crise do petróleo” –
A guerra no Oriente Médio está provocando uma “nova crise do petróleo” e, se persistir “além de algumas semanas”, poderá se propagar “de forma mais abrangente na economia e se tornar, no fundo, de natureza mais sistêmica”, advertiu nesta terça-feira (24) o ministro da Economia francês, Roland Lescure.
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