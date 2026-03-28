Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

afp_tickers

6 minutos

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Presidente do Irã elogia mediação do Paquistão –

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, elogiou neste sábado os esforços de mediação do Paquistão para encerrar a guerra com os Estados Unidos e Israel, em uma ligação de agradecimento com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.

– Explosões em Jerusalém –

Duas explosões foram ouvidas em Jerusalém, segundo jornalistas da AFP, depois que o Exército israelense anunciou ter detectado mísseis lançados a partir do Irã.

As explosões aconteceram pouco após o Exército israelense anunciar uma série de ataques em Teerã.

– Três jornalistas libaneses morrem em ataque israelense –

Três jornalistas libaneses, incluindo uma correspondente do Al-Mayadeen, um canal próximo ao Hezbollah, e um correspondente do Al-Manar, canal vinculado ao movimento pró-Irã, morreram em um ataque israelense contra seu veículo no sul do Líbano, anunciou uma fonte militar.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, classificou o ataque israelense como um “crime flagrante que viola todas as normas e todos os tratados com base nos quais os jornalistas gozam de proteção internacional em tempos de guerra”

Israel afirma que um dos jornalistas mortos no Líbano era membro de uma unidade de elite do Hezbollah.

– Porto de Salalah (Omã) é evacuado após ataque –

A empresa de navegação dinamarquesa Maersk anunciou em seu site que o porto de Salalah, um dos principais de Omã, atingido por um ataque de drone, foi evacuado e teve as operações suspensas por 48 horas.

As autoridades do sultanato informaram que o ataque feriu um trabalhador e provocou danos leves no porto.

– Exército iraniano anuncia ataque contra depósito de sistemas antidrones ucranianos em Dubai –

“Um depósito de sistemas antidrone ucranianos em Dubai, destinados a ajudar o Exército dos Estados Unidos (…) foi atingido e destruído”, afirmou o centro de comando conjunto Khatam al-Anbiya em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

“É uma mentira, desmentimos oficialmente a informação”, disse uma fonte diplomática na Ucrânia.

– Irã reivindica ataque contra navio americano em Omã –

O Exército iraniano anunciou um ataque contra um navio de apoio logístico americano no porto de Salalah, um dos principais de Omã.

– Ucrânia assina acordos de cooperação de defesa com Emirados e Catar –

A Ucrânia assinou acordos com os Emirados Árabes Unidos e o Catar para ajudá-los na luta contra os drones lançados a partir do Irã, que anunciou ataque contra um depósito de sistemas de defesa antiaérea ucranianos em Dubai.

Durante uma viagem pelos países do Golfo, o presidente Volodimir Zelensky anunciou um acordo de cooperação com os Emirados Árabes Unidos semelhante ao que havia assinado na véspera com a Arábia Saudita.

– Produção interrompida em siderúrgica iraniana –

A produção de uma importante siderúrgica no Irã foi interrompida por ataques de Israel e dos Estados Unidos, informou a imprensa do país.

A empresa Khuzestan Steel Company, no sudoeste do país, explicou que “as cadeias de produção da fábrica foram paralisadas” porque várias unidades foram atingidas por ataques na sexta-feira.

– Rebeldes do Iêmen reivindicam ataque contra Israel –

Os rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã, reivindicaram o primeiro ataque contra Israel desde o início da guerra no Oriente Médio há um mês.

Algumas horas antes, o Exército israelense informou que estava interceptando um ataque procedente do Iêmen.

– EUA e Iraque reforçam cooperação –

Estados Unidos e Iraque anunciaram que pretendem reforçar a cooperação na área de segurança com a criação de um “comitê conjunto” para “impedir ataques” perpetrados por grupos iraquianos pró-Irã.

– Aeroporto do Kuwait sofre danos –

O aeroporto internacional do Kuwait foi alvo de um ataque com drones, que provocou danos materiais importantes, informaram as autoridades.

– Ataques nos Emirados Árabes –

Ataques com mísseis e drones iranianos deixaram cinco feridos e provocaram incêndios em uma zona industrial de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

– 12 soldados americanos feridos na Arábia Saudita –

Um ataque iraniano contra a base aérea Príncipe Sultan, ao sudeste de Riade, na Arábia Saudita, deixou pelo menos 12 soldados americanos feridos, dois deles em estado grave, segundo a imprensa dos Estados Unidos.

– Reunião de chanceleres no Paquistão –

Os ministros das Relações Exteriores do Paquistão, Arábia Saudita, Egito e Turquia se reunirão no domingo e na segunda-feira em Islamabad para discutir como “reduzir as tensões na região”, segundo um comunicado oficial.

– Terceiro ataque contra uma central nuclear iraniana –

O Irã denunciou um novo ataque contra a usina nuclear de Bushehr, o terceiro em 10 dias contra a instalação no sul do país, anunciou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

“Não foram registrados danos no reator em operação, nem emissões de radiação. As condições da usina são normais”, informou na rede social X o órgão de controle nuclear da ONU, citando autoridades iranianas.

burx-rle/roc/phs/ad-arm-meb/dbh/fp