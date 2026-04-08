Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Paquistão insta todas as partes a respeitar o cessar-fogo –

O Paquistão, país mediador na frágil trégua entre os Estados Unidos e o Irã, afirmou, nesta quarta-feira (8), que há denúncias de violações deste cessar-fogo.

“Incentivo, de forma séria e sincera, todas as partes a exercerem moderação e a respeitarem o cessar-fogo de duas semanas, conforme acordado”, escreveu o primeiro-ministro Shehbaz Sharif na rede social X.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que denunciou “violações do cessar-fogo” por parte de Israel, em uma ligação com o Paquistão.

– Wall Street abre com forte alta –

A Bolsa de Nova York abriu com fortes altas após o anúncio da trégua.

Nas primeiras horas da sessão, o índice industrial Dow Jones avançada cerca de 3%. O índice amplo S&P 500 subia 2,6%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançava 3,2%.

Steve Sosnick, da Interactive Brokers, classificou a reação do mercado como “algo eufórico”, mas observou que ainda persiste muita incerteza.

– Pânico e dezenas de mortos em intensos bombardeios israelenses no Líbano –

O Líbano acusou Israel, nesta quarta-feira, de ter causado dezenas de mortes e centenas de feridos com seus bombardeios mais intensos desde o início da guerra contra o grupo pró-iraniano Hezbollah.

“Em uma escalada muito grave, aviões de guerra israelenses lançaram uma onda de ataques aéreos simultâneos contra várias zonas libanesas” que provocaram “dezenas de mártires e centenas de feridos”, afirmou o Ministério de Saúde do Líbano em um comunicado no qual especifica que se trata de um balanço provisório.

Vários jornalistas da AFP foram testemunhas de cenas de pânico nas ruas.

– Irã afirma que derrubou um drone de fabricação israelense –

As forças armadas iranianas disseram ter abatido um drone de fabricação israelense que sobrevoava uma localidade no sul do Irã.

As forças militares alertaram que a entrada de qualquer aeronave americana ou israelense no espaço aéreo iraniano constitui “uma violação do cessar-fogo e acarretará uma resposta firme”.

– Arábia Saudita intercepta drones –

A Arábia Saudita interceptou nove drones nas últimas horas, anunciou seu Ministério da Defesa. Os ataques aos países do Golfo continuam, apesar do cessar-fogo.

– EUA ameaça retomar ataques se Irã violar cessar-fogo –

As Forças Armadas dos Estados Unidos estão prontas para retomar os ataques caso o Irã viole o cessar-fogo, afirmou o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior conjunto.

“Sejamos claros: um cessar-fogo é uma pausa”, declarou Caine. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, acrescentou que as forças estão “preparadas para garantir que o Irã respeite” os termos do acordo.

– Guarda Revolucionária diz que está com “o dedo no gatilho” –

A Guarda Revolucionária declarou que está “com o dedo no gatilho” para responder “caso o inimigo repita seus erros de cálculo”, apesar da trégua estabelecida entre Irã e Estados Unidos, porque não confia nas promessas de Washington.

– Pentágono diz que indústria armamentista iraniana ficou “completamente” destruída –

O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou que a ofensiva dos EUA contra o Irã destruiu “completamente” a capacidade do país de fabricar mísseis ou outros armamentos sofisticados.

– Trump ameaça impor tarifas de 50% a países que fornecem armas ao Irã –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 50% a todos os países que fornecem armas ao Irã.

O presidente afirmou que o Irã se comprometeu a interromper o enriquecimento de urânio e que ambos os países trabalharão “em estreita colaboração” para “remover” o material nuclear enterrado em profundidade após o ataque aéreo dos EUA no ano passado.

– Primeiros navios cruzam o Estreito de Ormuz após anúncio da trégua –

Dois navios cruzaram o Estreito de Ormuz desde que o Irã aceitou reabrir essa passagem estratégica no âmbito de um acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos, indicou a empresa de monitoramento marítimo MarineTraffic.

– Petróleo cai 15%, e fica abaixo de 100 dólares –

O preço do petróleo caiu mais de 15% após o anúncio de trégua entre Estados Unidos e Irã.

Por volta das 10h40 no horário de Brasília, o petróleo West Texas Intermediate caiu 18%, para US$ 92,45 (R$ 477,21). Enquanto isso, o Brent, referência global, despencou 16,7%, para US$ 91,05 (R$ 469,99).

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