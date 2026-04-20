Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio, a três dias de expirar o cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos:

-Irã não decidiu sobre participação em novo diálogo com EUA –

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira que ainda não tomou uma decisão sobre sua participação na próxima rodada de negociações com os Estados Unidos, depois de acusar Washington de não levar o diálogo a sério.

“Neste momento, enquanto falo, não temos nenhum plano para a próxima rodada de negociações e nenhuma decisão foi tomada a respeito”, declarou o porta-voz da diplomacia, Esmail Baqai, durante uma entrevista coletiva.

– Exército confirma que soldado israelense atacou estátua de Jesus no Líbano –

Um soldado fotografado erguendo uma marreta para atacar uma estátua de Jesus no sul do Líbano é integrante do Exército israelense, confirmaram nesta segunda-feira as Forças Armadas do país, após uma investigação do caso.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, condenou a ação, que qualificou como “vergonhosa e desonrosa”: “Acredito que serão tomadas as medidas severas necessárias contra quem cometeu esse ato repugnante”, publicou no X.

– China pede negociação entre Irã e EUA após apreensão de cargueiro iraniano –

A China expressou preocupação com a apreensão, pela Marinha dos Estados Unidos, de um cargueiro iraniano no Golfo de Omã, e pediu aos dois países que mantenham “a dinâmica do cessar-fogo e das negociações”, ao mesmo tempo que manifestou estar disposta a apoiar os esforços nesse sentido.

“Expressamos nossa preocupação com a interceptação forçada do navio em questão por parte dos Estados Unidos”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun. “A China apoia as partes envolvidas na manutenção da dinâmica tanto do cessar-fogo quanto das negociações”, acrescentou.

– Irã executa dois homens por supostos vínculos com a espionagem israelense –

O Irã executou nesta segunda-feira dois homens condenados por supostos vínculos com a espionagem israelense, informou o Judiciário, na mais recente de uma série de execuções efetuadas desde o início da guerra com Israel e Estados Unidos.

– Petróleo volta a subir com tensão na guerra –

Os preços do petróleo voltaram a disparar nesta segunda-feira nos mercados asiáticos: o barril de WTI, referência nos Estados Unidos, subia 6%, a 88,89 dólares, e o Brent do Mar do Norte, referência mundial, aumentava 5,3%, a 95,20 dólares.

A escalada de tensões no Estreito de Ormuz e a incerteza no diálogo de paz entre Estados Unidos e Irã impactaram o mercado de petróleo.

– Irã promete resposta a ataque contra cargueiro –

O Estado-Maior iraniano prometeu nesta segunda-feira (20) “responder em breve” ao ataque e apreensão, por parte da Marinha americana, de um de seus navios cargueiros, que tentava furar o bloqueio dos portos iranianos imposto pelos Estados Unidos.

– Síria frustra ataque ligado ao Hezbollah –

O Ministério do Interior da Síria afirmou no domingo que suas forças de segurança frustraram um ataque na província de Quneitra por parte de uma célula ligada ao grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O comunicado afirma que foi desmontado um “plano de sabotagem” com equipamento oculto para lançar foguetes a partir de um veículo civil.

– EUA atacam cargueiro iraniano –

A Marinha americana abriu fogo contra um navio cargueiro iraniano que tentava furar o bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos e assumiu seu controle, afirmou Donald Trump neste domingo em sua plataforma Truth Social.

O cargueiro Touska, de bandeira iraniana, “tentou romper nosso bloqueio marítimo e as coisas não acabaram bem para eles”, escreveu o presidente dos Estados Unidos.

– Trump envia delegação ao Paquistão nesta segunda –

O presidente Donald Trump anunciou que uma delegação americana viajaria ao Paquistão nesta segunda-feira para reativar as negociações com o Irã, ameaçando destruir “todas as usinas elétricas e todas as pontes do Irã” se as conversas fracassarem.

– JD Vance chefiará delegação dos EUA nas negociações –

O vice-presidente dos Estados Unidos chefiará a delegação americana nas negociações com o Irã no Paquistão, indicou um funcionário da Casa Branca.

JD Vance liderou o grupo de negociadores americanos que viajou ao Paquistão para o primeiro ciclo de diálogo, junto com o enviado especial Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner.

– Espanha pedirá à UE que rompa acordo de associação UE-Israel –

A Espanha pedirá na terça-feira à União Europeia que rompa seu acordo de associação com Israel, argumentando que seu governo “viola o direito internacional”, anunciou o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

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