Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Irã recebe primeiros pagamentos do pedágio em Ormuz –

O Irã recebeu os primeiros pagamentos procedentes do pedágio que impôs no estratégico Estreito de Ormuz durante a guerra com Estados Unidos e Israel.

“As primeiras receitas obtidas com o pedágio do Estreito de Ormuz foram depositadas na conta do Banco Central”, afirmou o vice-presidente do Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, segundo a agência de notícias Tasnim.

– Pentágono calcula que retirar minas de Ormuz levaria seis meses –

A retirada de minas do Estreito de Ormuz pode levar quase seis meses, período em que haverá um impacto na distribuição global de combustíveis, afirmou o Pentágono em uma apresentação confidencial ao Congresso dos Estados Unidos, segundo o jornal Washington Post.

– EUA ordenam retorno de 31 navios –

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou que “ordenou o retorno de 31 navios” como parte do “bloqueio contra o Irã”.

Segundo uma mensagem na rede social X, “a maioria dos navios cumpriu as instruções dos Estados Unidos”.

– Irã executa homem por colaboração com Israel –

O Irã enforcou um homem considerado culpado de pertencer a um grupo opositor proibido e de colaborar com Israel, anunciou o Poder Judiciário.

O homem havia sido condenado por integrar o grupo Organização dos Mujahedines do Povo (MEK) e por “colaboração com o serviço de espionagem do regime israelense”.

– Petróleo dispara –

Os preços do petróleo dispararam mais de 4% no início das operações de quinta-feira na Ásia, antes de um recuo, em um mercado preocupado com a incerteza sobre as negociações entre Irã e Estados Unidos e enquanto persiste o bloqueio do Estreito de Ormuz.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, chegou a registrar alta de 4,06%, a 96,73 dólares, enquanto o barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, avançou 3,62%, a 105,63 dólares, antes de uma queda.

– Jornalista libanesa morre em bombardeio israelense –

A jornalista libanesa Amal Khalil “morreu após um bombardeio aéreo” israelense na quarta-feira no sul do Líbano, informaram a Defesa Civil e o veículo de comunicação para o qual trabalhava. Outra profissional de imprensa ficou ferida.

– Panamá confirma apreensão de navio com bandeira do país em Ormuz –

O governo do Panamá confirmou na quarta-feira que um dos dois navios apreendidos pelas forças navais do Irã no Estreito de Ormuz é de bandeira panamenha e qualificou o ato como um “grave atentado” contra a segurança marítima, que constitui “uma escalada desnecessária” das tensões na região.

– Trump afirma que Irã desistiu de executar oito mulheres –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, a seu pedido, as autoridades iranianas desistiram de executar oito mulheres manifestantes. Ele garantiu que quatro seriam libertadas imediatamente e as outras quatro seriam condenadas a um mês de prisão.

A Justiça iraniana acusou Trump de divulgar “informações falsas” sobre as iranianas. Teerã negou na terça-feira que várias mulheres estivessem ameaçadas de pena de morte.

– Trump não tem prazo limite para proposta de paz do Irã –

Trump não definiu um prazo para que o Irã apresente uma proposta de paz, informou a Casa Branca.

“Em última instância, o cronograma será determinado pelo comandante em chefe”, declarou a porta-voz Karoline Leavitt à imprensa.

– Casa Branca diz que Irã não violou cessar-fogo ao apreender navios –

Leavitt também disse que Trump não considera que a apreensão de dois navios no Estreito de Ormuz por parte do Irã tenha sido uma violação do cessar-fogo.

“Não, porque não eram navios americanos, não eram navios israelenses”, declarou a porta-voz ao canal Fox News.

– Irã descarta reabrir Ormuz enquanto persistir bloqueio americano –

O presidente do Parlamento iraniano, Mohamad Baqer Qalibaf, uma das principais autoridades do país, descartou a reabertura do Estreito de Ormuz enquanto durar o bloqueio americano aos portos iranianos.

– Irã “aprecia” esforços do Paquistão para encerrar a guerra –

O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que “aprecia” os esforços do Paquistão como mediador para encerrar a guerra com os Estados Unidos, mas não se pronunciou sobre a prorrogação por tempo indeterminado do cessar-fogo, decidida unilateralmente por Washington.

– EUA e Irã podem negociar nos próximos dias –

Um segundo ciclo de conversações entre Estados Unidos e Irã pode acontecer nos próximos três dias, informou o jornal The New York Post, que citou fontes paquistanesas que pediram anonimato e o presidente Donald Trump.

– Líbano solicitará prorrogação da trégua –

O Líbano solicitará que o cessar-fogo seja prorrogado por um mês durante as negociações com Israel previstas para esta quinta-feira em Washington, indicou uma fonte oficial à AFP.

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