Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Guarda Revolucionária ataca grupos vinculados a Israel e EUA no Irã –

O Irã atacou grupos “que atuam a serviço dos Estados Unidos e de Israel” no oeste do país, perto da fronteira com o Iraque, afirmou nesta segunda-feira (18) a Guarda Revolucionária, citada pela agência Isna.

Os grupos, “radicados no norte do Iraque”, foram atacados “na cidade de Baneh, na província do Curdistão, quando tentavam introduzir no país uma importante carga de armas e munições americanas”, acrescentou o exército ideológico da república islâmica.

– Presidente libanês promete fazer o “impossível” para interromper a guerra –

O presidente libanês Joseph Aoun prometeu fazer o que for necessário para acabar com o conflito, enquanto Israel prossegue com as operações contra o movimento pró-iraniano Hezbollah, apesar da trégua.

“É meu dever e minha responsabilidade fazer o impossível (…) para deter a guerra contra o Líbano e seu povo”, declarou Aoun. O presidente também lembrou que as negociações com Israel buscam sobretudo que as forças israelenses se retirem e que os deslocados possam retornar para suas casas.

– Hezbollah reivindica ataque contra alvo militar no norte de Israel –

O Hezbollah afirmou que atingiu com um drone um alvo militar no norte de Israel, cujas forças continuam bombardeando o Líbano apesar da trégua que entrou em vigor em 17 de abril.

“Em resposta à violação do cessar-fogo” por parte de Israel, o Hezbollah visou “uma plataforma do Domo de Ferro”, o sistema de defesa aérea do Exército israelense, em um campo militar, “com um drone de ataque”, declarou o movimento pró-iraniano em um comunicado.

– Estoques comerciais de petróleo registram queda rápida, alerta AIE –

Os estoques comerciais de petróleo estão caindo “muito rapidamente” por causa da guerra, declarou o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, à margem do G7 Finanças em Paris.

A liberação de reservas estratégicas decidida em março forneceu “cerca de 2,5 milhões de barris por dia, mas não são ilimitadas”, disse Birol. Quanto aos estoques comerciais, ou seja, as reservas de petróleo bruto disponíveis para venda, ele acrescentou: “Acredito que estão diminuindo muito rapidamente agora”.

– Irã anuncia criação de órgão para administrar Ormuz –

O principal órgão de segurança do Irã anunciou nesta segunda-feira a criação de um novo órgão para administrar o Estreito de Ormuz, que Teerã bloqueou de fato e onde pretende cobrar um pedágio para a passagem de navios.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional compartilhou, na rede social X, uma publicação da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) na qual afirma que oferecerá “informações em tempo real sobre as operações” na passagem marítima.

– Irã respondeu à proposta de paz mais recente dos Estados Unidos –

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (18) que o país respondeu à proposta mais recente dos Estados Unidos para acabar com a guerra e que as negociações prosseguem com Washington.

– Seleção do Irã viaja para a Turquia antes da Copa do Mundo –

A seleção de futebol do Irã viajou nesta segunda-feira para a Turquia, onde deve disputar um amistoso e completar os pedidos de visto para viajar aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

– Crise no Oriente Médio afeta o mercado de trabalho, afirma OIT –

A crise no Oriente Médio afeta cada vez mais o emprego, as condições de trabalho e a renda, advertiu a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em um relatório que alerta sobre um impacto que será sentido “muito além da região”.

– Líbano relata sete mortos em bombardeios israelenses –

Ataques israelenses mataram sete pessoas no Líbano neste domingo, entre elas um comandante da Jihad Islâmica, informaram as autoridades libanesas e a imprensa estatal.

A Agência Nacional de Informação libanesa (ANI, oficial) anunciou no domingo um ataque com míssil israelense contra um apartamento nos arredores da cidade de Baalbek, no leste do país, que matou o comandante da Jihad Islâmica Wael Abdel Halim e sua filha de 17 anos.

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