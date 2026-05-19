Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Esses são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Irã alerta para “novas frentes” se os EUA retomarem os ataques –

O exército iraniano declarou, nesta terça-feira (19), que abrirá “novas frentes” caso os Estados Unidos retomem os ataques.

“Se o inimigo for tolo o suficiente para cair novamente na armadilha dos sionistas e lançar outro ataque contra o nosso amado Irã, abriremos novas frentes contra ele”, declarou o porta-voz militar Mohammad Akraminia, citado pela agência de notícias iraniana Isna.

As negociações estão em andamento desde 8 de abril para tentar chegar a um acordo, mas os dois lados permanecem muito distantes, principalmente em relação ao programa nuclear iraniano.

– Catar diz que negociações EUA-Irã precisam de “mais tempo” –

O Catar declarou que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, mediadas pelo Paquistão, precisam de “mais tempo” para chegar a um acordo, um dia depois de Donald Trump anunciar o adiamento dos ataques planejados para dar uma chance ao processo.

Trump afirmou na segunda-feira que havia cancelado um ataque ao Irã agendado para o dia seguinte a pedido de líderes de países do Golfo, incluindo o Catar.

– Curdos iranianos no exílio negam tráfico de armas para o Irã –

Três dos principais movimentos curdos iranianos exilados no norte do Iraque negaram ter tentado contrabandear armas americanas para o Irã, acusação feita no dia anterior pela Guarda Revolucionária Iraniana.

O exército ideológico da República Islâmica anunciou na segunda-feira que atacou grupos “baseados no norte do Iraque” em território iraniano, enquanto estes “tentavam contrabandear um grande carregamento de armas e munições americanas para o país”.

– Exército de Israel pede evacuação de 12 aldeias do sul do Líbano –

O exército israelense ordenou a evacuação de 12 aldeias no sul do Líbano, antecipando novos ataques contra o movimento pró-iraniano Hezbollah, apesar do cessar-fogo vigente.

“As repetidas violações do acordo de cessar-fogo por parte do Hezbollah obrigam o exército israelense a agir”, escreveu o porta-voz do exército, Avichay Adraee, em sua conta no X, dias após representantes israelenses e libaneses se reunirem em Washington e a trégua ser prorrogada.

– Preço do petróleo cai –

Os preços do petróleo caíram depois que Donald Trump afirmou, na segunda-feira, ter cancelado um ataque ao Irã, citando um desenvolvimento “muito positivo” nas negociações com Teerã.

Por volta das 08h00 no horário de Brasília, o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em julho, estava em queda de 1,1%, cotado a 110,90 dólares, e o West Texas Intermediate (WTI) recuava 0,5%, para 108,10 dólares.

– Trump ressalta um “desenvolvimento muito positivo” com Irã –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou um “desenvolvimento muito positivo” nas negociações com o Irã na segunda-feira. Ele afirmou que aliados no Oriente Médio lhe disseram estar “muito perto de chegar a um acordo” que deixaria o Irã sem armas nucleares.

Anteriormente, anunciou o cancelamento de um ataque planejado contra o Irã nesta terça-feira, em resposta a um pedido de líderes do Golfo.

No entanto, acrescentou que os Estados Unidos estão preparados para lançar um “ataque total e em larga escala contra o Irã imediatamente, caso um acordo aceitável não seja alcançado”, segundo uma mensagem publicada em sua rede Truth Social.

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