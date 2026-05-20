Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Irã promete guerra “além da região” em caso de novos ataques –

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, prometeu nesta quarta-feira estender a guerra “para além da região” do Oriente Médio caso Estados Unidos e Israel voltem a atacar o país.

A declaração foi divulgada durante o frágil cessar-fogo, em vigor desde 8 de abril, entre Teerã e Washington, estabelecido após mais de um mês de guerra desencadeada pelo ataque israelense-americano contra o Irã em 28 de fevereiro.

– Ministro paquistanês viaja ao Irã durante impasse nas negociações –

O ministro do Interior do Paquistão, país mediador entre os beligerantes, viajou ao Irã nesta quarta-feira pela segunda vez durante a semana, em meio ao impasse entre Teerã e Washington sobre uma proposta para acabar com a guerra, informou a imprensa estatal iraniana.

“Mohsin Naqvi viajou a Teerã para uma reunião com autoridades da república islâmica”, informou a agência oficial de notícias IRNA, citando fontes diplomáticas em Islamabad.

– Petróleo em queda –

Os preços do petróleo operavam em queda nesta quarta-feira, após a passagem de um petroleiro sul-coreano pelo Estreito de Ormuz. O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho recuava 1,79%, a 109,29 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, caía 1,64%, a 102,44 dólares.

– Petroleiro sul-coreano atravessou o Estreito de Ormuz –

Um petroleiro sul-coreano atravessou nesta quarta-feira o Estreito de Ormuz, em uma travessia facilitada por Teerã, anunciou Seul, enquanto o tráfego por esta passagem estratégica segue praticamente paralisado em consequência da guerra no Oriente Médio.

“Neste exato momento, o nosso petroleiro está saindo do Estreito de Ormuz, em coordenação com o Irã”, afirmou no Parlamento o ministro das Relações Exteriores sul-coreano, Cho Hyun, sem revelar mais detalhes.

– Inflação no Reino Unido abaixo do previsto –

A taxa de inflação no Reino Unido ficou em 2,8% em termos anuais em abril, contra 3% no mês anterior, devido à moderação dos preços da energia elétrica e do gás antes da guerra no Oriente Médio, o que se refletiu nas contas de abril.

– Indonésia reforçará controle estatal das exportações de óleo de palma e carvão –

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, anunciou nesta quarta-feira um reforço do controle estatal sobre as exportações de óleo de palma e carvão para melhorar a arrecadação fiscal em um cenário de dificuldades econômicas provocadas pela guerra no Oriente Médio.

– Xi diz a Putin que a retomada das hostilidades no Oriente Médio seria “inoportuna” –

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou durante uma reunião com seu homólogo russo, Vladimir Putin, que uma retomada das hostilidades no Oriente Médio seria “inoportuna”, um dia após o presidente americano, Donald Trump, ameaçar retomar os ataques contra o Irã.

“A situação na região do Golfo está em um momento crucial entre a guerra e a paz. É urgente alcançar um cessar total da guerra. Uma retomada das hostilidades seria inoportuna e prosseguir com as negociações é mais essencial do que nunca”, advertiu Xi, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.

– Ao menos 19 mortos no Líbano, confrontos com Israel –

Vários ataques israelenses no sul do Líbano mataram 19 pessoas, informou o Ministério da Saúde libanês. O movimento islamista Hezbollah relatou confrontos com soldados israelenses no sul do país.

Israel anunciou a morte de um de seus soldados na mesma região, o que eleva para 22 o número de israelenses mortos no Líbano desde o início do conflito.

– Vance diz que diálogos com o Irã têm “bom progresso” –

O vice-presidente americano, JD Vance, disse, na terça-feira, que os diálogos com o Irã estão avançando bem, mas que Washington está “pronto e preparado” para retomar as operações militares contra o Irã.

– Trump adverte que EUA pode voltar a atacar o Irã –

Donald Trump advertiu que os Estados Unidos podem voltar a atacar o Irã, um dia depois de anunciar a suspensão de um ataque em larga escala contra o país com a esperança de chegar a um acordo que ponha fim à guerra.

“Já sabem como é negociar com um país no qual você está dando uma surra. Eles vêm à mesa, suplicando para chegar a um acordo”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca. “Espero que não tenhamos que ir para a guerra, mas é possível que tenhamos que dar outro golpe forte neles. Ainda não tenho certeza”.

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