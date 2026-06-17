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Últimos desdobramentos do acordo entre Irã e EUA

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Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio, às vésperas da assinatura  de um protocolo de acordo entre Estados Unidos e Irã, prevista para a sexta-feira (19), na Suíça.

O pacto deve pôr fim ao conflito desencadeado em 28 de fevereiro pelos bombardeios americano-israelenses contra o Irã, que deixaram milhares de mortos, provocaram caos na região e abalaram a economia mundial.

– Trump ameaça “lançar bombas” se Irã “não se comportar” –

Se o Irã “não se comportar”, os Estados Unidos voltarão a “lançar bombas”, advertiu o presidente americano, Donald Trump, durante a cúpula do G7 em Evian, na França. Segundo ele, as duas partes ainda precisam chegar a um acordo sobre a versão final do texto.

– Bombardeios israelenses no Líbano –

As forças israelenses bombardearam, nesta quarta-feira (17), várias áreas do sul do Líbano, especialmente a região de Nabatieh.

A ofensiva de Israel contra o Hezbollah, aliado do Irã, perdeu intensidade após o anúncio do acordo na segunda-feira (15), mas ainda assim deixou cinco mortos desde então.

O Exército libanês recomendou aos moradores do sul do país que começaram a retornar para suas casas que aguardem mais um pouco.

O Exército iraniano advertiu sobre uma “resposta severa” caso Israel não ponha fim às “agressões”.

– Discurso do líder do Hezbollah –

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, deve fazer um pronunciamento televisionado às 15h GMT (12h de Brasília) desta quarta-feira.

Na véspera, ele expressou sua “profunda gratidão” ao Irã por ter conseguido incluir no acordo o fim das hostilidades no Líbano, conforme anteciparam Teerã, Washington e o mediador paquistanês. O texto, porém, ainda não foi divulgado.

– Cortejo fúnebre de Khamenei passará pelo Iraque –

O cortejo fúnebre do líder supremo iraniano Ali Hosseini Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva americano-israelense, passará pelo Iraque antes do enterro no Irã, anunciou uma autoridade iraniana.

Alireza Zakani informou que as cerimônias de despedida e o funeral ocorrerão entre 4 e 9 de julho.

– Reservas de petróleo atingem menor nível –

As reservas de petróleo dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) atingiram seu nível mais baixo desde 1990, afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE) em seu relatório mensal, em meio às dificuldades de abastecimento provocadas pelo bloqueio do Estreito de Ormuz pelas forças iranianas desde o fim de fevereiro.

– Três petroleiros iranianos cruzaram área de bloqueio americano –

Três petroleiros iranianos cruzaram o perímetro do bloqueio americano aos portos do Irã, segundo o site de monitoramento TankerTrackers.

Os dois primeiros transportavam um total de 3,8 milhões de barris de petróleo iraniano.

“Tratam-se das primeiras exportações de petróleo bruto do Irã em dois meses”, informou a plataforma.

Na terça-feira (16), Teerã afirmou que o bloqueio americano, imposto em meados de abril em resposta ao fechamento iraniano do Estreito de Ormuz, havia sido suspenso. Washington ainda não confirmou a informação.

– Petróleo abaixo de 80 dólares –

Após recuar nos últimos dias, o barril de Brent, referência mundial do petróleo, permanecia nesta quarta-feira abaixo de 80 dólares (R$ 445), mas seguia sem grandes variações devido à situação no Líbano.

– Assinatura do acordo na sexta-feira na Suíça –

A cerimônia de assinatura do protocolo de acordo ocorrerá na sexta-feira na Suíça, em um hotel de luxo em Bürgenstock, próximo ao lago de Lucerna, segundo o Ministério das Relações Exteriores suíço.

Participarão o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o vice-presidente americano, JD Vance. Segundo este último, Donald Trump também poderá comparecer.

Os três já assinaram eletronicamente o documento, “muito geral”, de aproximadamente “uma página e meia”, segundo Vance.

burx-mdh-san/anb/meb/pb/lm/mvv

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