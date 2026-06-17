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Últimos desdobramentos ligados ao acordo entre Irã e EUA

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4 minutos

Estes são os últimos acontecimentos relacionados à guerra no Oriente Médio, às vésperas da assinatura de um protocolo de acordo entre Estados Unidos e Irã, prevista para a sexta-feira (19), na Suíça.

O pacto deve pôr fim ao conflito desencadeado em 28 de fevereiro pelos bombardeios americanos e israelenses contra o Irã, que deixaram milhares de mortos, provocaram caos na região e abalaram a economia mundial.

– Texto do protocolo de acordo –

Segundo o texto divulgado pelas autoridades americanas, Teerã se compromete a diluir suas reservas de urânio altamente enriquecido – sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) – no âmbito de negociações de dois meses após a assinatura do protocolo.

Washington se compromete a facilitar a criação de um fundo de 300 bilhões de dólares (1,53 trilhão de reais) para a reconstrução e o desenvolvimento do Irã em caso de acordo definitivo.

Teerã também estaria autorizado a retomar suas vendas de petróleo a partir da assinatura do protocolo, e todas as sanções seriam suspensas em caso de acordo definitivo ao término das negociações subsequentes.

– Quem vai assinar? –

Espera-se que o negociador-chefe do Irã, Mohamad Bagher Qalibaf, e o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, assinem o acordo.

Mas a diplomacia iraniana afirmou que está estudando a possibilidade de uma assinatura pelos dois presidentes, o iraniano Masud Pezeshkian e o americano Donald Trump.

“Não é o tipo de documento que eu deveria assinar”, declarou Trump na cúpula do G7 na cidade francesa de Evian, embora tenha indicado que poderia permanecer na Europa para a cerimônia.

– Trump ameaça “lançar bombas” se o Irã “não se comportar” –

Trump advertiu nesta quarta-feira o Irã de que retomará a ação militar se Teerã não cumprir o que for acordado. Se o Irã “não se comportar”, voltaremos a “lançar bombas”, disse o presidente republicano na cúpula do G7. 

– EUA enviou a Israel “cópia” do protocolo de acordo com o Irã –

O presidente Trump afirmou que Washington enviou a Israel uma cópia do protocolo de acordo com o Irã.

Esse memorando de entendimento será assinado “em breve”, “talvez” na quinta ou sexta-feira, declarou o presidente, após anúncios anteriores de que a assinatura seria na sexta.

– Bombardeios israelenses no Líbano –

As forças israelenses bombardearam, nesta quarta-feira (17), várias áreas do sul do Líbano, especialmente a região de Nabatieh.

A ofensiva de Israel contra o Hezbollah, aliado do Irã, perdeu intensidade após o anúncio do acordo na segunda-feira (15), mas ainda assim deixou cinco mortos desde então.

O Exército iraniano alertou sobre uma “resposta severa” caso Israel não ponha fim às “agressões”.

– Hezbollah classifica acordo Irã-EUA como “grande vitória” de Teerã –

O líder do grupo libanês pró-Irã Hezbollah, Naim Qassem, felicitou “o povo iraniano, a resistência e os povos (…) sedentos de independência e liberdade por esta grande vitória”, e conclamou a “aproveitá-la” no Líbano para “expulsar Israel” do território. 

Nesse sentido, destacou que as negociações do Líbano com Israel deveriam se limitar à “segurança mútua” e rejeitou incluir o desarmamento do grupo xiita entre as condições, por considerá-lo uma “estratégia israelense para ficar com tudo e arruinar o país”.

– Preço do petróleo volta a subir –

Os preços do petróleo registraram uma breve alta de 5% nesta quarta-feira, refletindo a preocupação do mercado antes da assinatura prevista para sexta-feira do protocolo de acordo destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O barril de petróleo Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, subia 1,44%, alcançando 80,10 dólares, após ter se aproximado dos 83 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em julho, avançava 1,58%, chegando a 77,25 dólares.

burx-mdh-san/anb/meb/pb/lm/mvv/am/ic

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