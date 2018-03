A primeira Convenção de Genebra é adotada como parte da fundação da Cruz Vermelha. Ambas foram inspiradas por Henri Dunant (1828-1910), um homem de negócios de Genebra, que em 1901 dividiu o Prêmio Nobel da Paz. A conferência também criou o símbolo da cruz vermelha com fundo em branco (o reverso da bandeira suíça), como emblema de proteção para aqueles que ajudam os feridos. As quatro Convenções de Genebra pautam a conduta e o tratamento dos combatentes e dos civis, em tempos de guerra (Keystone).

