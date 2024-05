3R Petroleum anuncia incorporação da Enauta e vê alto potencial de crescimento

3 minutos

SÃO PAULO (Reuters) -A 3R Petroleum informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou a incorporação da Enauta, formando uma companhia de petróleo com “alto” potencial de crescimento nos próximos anos, segundo fato relevante divulgado ao mercado.

O colegiado da petroleira também aprovou a incorporação da Maha Energy Holding, em medida que viabiliza que a 3R Offshore passe a ser totalmente detida pela 3R, o que era uma condição precedente para a incorporação da Enauta.

Os principais termos e condições da operação serão ainda submetidos à deliberação das assembleias gerais extraordinárias de ambas as companhias. O negócio também está condicionado à obtenção da aprovação pelo órgão antitruste Cade.

A produção potencial da empresa combinada supera 100 mil barris de óleo equivalente ao dia, afirmou a companhia anteriormente, citando ainda reservas operadas superiores a 700 milhões de barris “em portfólio altamente complementar e diversificado”.

Segundo o documento, a Enauta passará a ser uma subsidiária integral da 3R e suas ações deixarão de ser negociadas no Novo Mercado, com o cancelamento do seu registro de companhia aberta.

Serão emitidas 213.210.661 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal pela 3R a serem atribuídas aos acionistas da Enauta. As novas ações são representativas de 47% do capital social da 3R, o que equivale, para cada ação da Enauta, o recebimento de 0,809225 ação da 3R.

3R e Enauta são duas das principais produtoras independentes de óleo e gás do país, habilitadas a operarem ativos em campos onshore e offshore, incluindo campos no pré-sal. Através de suas subsidiárias, ambas atuam nos segmentos de upstream, e a 3R nos segmentos midstream e downstream da cadeia de petróleo e gás.

“A pretendida Incorporação de Ações Enauta busca promover a criação de uma das principais e mais diversificadas companhias independentes atuantes na cadeia de petróleo e gás da América Latina, com escala, portfólio diversificado, balanceado e de alto potencial de crescimento nos próximos cinco anos, com resiliência a ciclos de preço e alta competitividade para expansão”, disse a 3R.

A 3R tem entre os principais acionistas a Gerval Investimentos (8,4%); o banco BTG Pactual (5,6%), Coronation Fund Managers (5%) e Maha Energy (5%), entre outros, enquanto a Enauta tem o Bradesco (26%), Jive Investments (15%), Quantum Fia (7%), Travessia (6%) e Queiroz Galvão (5%), entre outros, conforme data de referência de 4 de abril.

As empresas concordaram em indicar para compor o conselho da nova companhia Harley Lorentz Scardoelli, Carlos Alberto Pereira de Oliveira, Rogério Paulo Calderón Peres, André Marcelo da Silva Prado, Ricardo de Queiroz Galvão, Mateus Tessler Rocha e Matheus Dias de Siqueira.

Os membros indicados ao colegiado também informaram sua intenção de nomear Décio Oddone para diretor presidente da nova empresa, Rodrigo Pizarro Lavalle da Silva para diretor financeiro, Pedro Rodrigues Galvão de Medeiros para diretor de Relações com Investidores, e Carlos Ferraz Mastrangelo para um cargo de direção sem designação específica.

(Por Letícia Fucuchima; edição de Roberto Samora)