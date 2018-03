8 suíços no Mundial de Atletismo

- Oito atletas suíços classificaram-se para o Mundial de Paris. - André Bucher, campeão mundial dos 800 m, não está em grande forma. - Julien Fivaz pode surpreender no salto em distância. - Silvie Dufour (heptatlo) pode subir na classificação mundial. - Viktor Rohethlin tem chance de boa classificação na maratona. - Christian Belz (5 mil m) quer aprender para as Olimpíadas de 2004. - Cédric el-Idrissi (400 m com barreiras) pode chegar à semifinal. - Anita Brägger (800 m) e Martin Stauffer (salto em altura) têm poucas chances.

- Paris Anita Brägger, 31 anos, este será o terceiro campeonato mundial, sempre nos 800 m. Dois anos atrás, em Edmonton, ela chegou às semifinais mas este ano pode não chegar tão longe. - Martin Stauffer (salto em altura) classificou-se com o limite mínimo de 2,27 m. As qualificações começam no sábado e somente os 12 melhores vão para a final. - Viktor Roethlin (maratona), fisioterapeuta no centro de formação de atletas suíços em Macolin, é um especialista da maratona. Para o Mundial de Paris ele está treinando em altitude para aumentar a concentração de glóbulos vermelhos. A maratona será corrida no dia 30 e Roethlin pode obter uma boa classificação. - Christian Belz (5 mil m), o mais jovens dos suíços no Mundial, costuma correr também os 3 mil com barreiras. Tinha marca para as duas provas mas preferiu inscrever-se somente nos 5 mil. Ele confessa que vai a Paris para aprender e que seu objetivo principal será os Jogos Olímpicos de Atenas, no ano que vem. - Cédric el-Idrissi (400 m com barreiras) está em forma e já correu 6 vezes este ano em menos 50 segundos. As eliminatórias serão no dia 26 e ele pode chegar às semifinais (dia 27). swissinfo

A bosa surpresa entre os suíços poderá ser Julien Fivaz, no salto em distância. Ele está em forma e já bateu o recorde suíço este ano saltando 8,27 m. Se chegar à final, Fivaz vai concorrer com o campeão cubano Ivan Pedroso, que considera como modelo. Outros 6 atletas classificaram-se para o Mundial mas têm menos chances de medalha. - Silvie Dufour está em 20° lugar mundial do heptatlo (100 m rasos, 200m, 800 m, salto em altura, salto em distância, peso e dardo). Ela reconhece que o seu ponto mais fraco é o salto em distância. Uma medalha vai ser muito difícil mas Dufour ainda pode subir alguns pontos na classificação mundial.

