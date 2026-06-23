Ações de tecnologia derrubam bolsas mundiais

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A queda das ações das grandes empresas de tecnologia derrubou nesta terça-feira (23) os mercados mundiais, devido à preocupação com a valorização desses títulos e aos gastos elevados com o desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

Essa tendência, que teve início ontem no mercado americano, confirmou-se hoje na Ásia, onde as principais praças fecharam em forte queda, uma dinâmica que se seguiu na Europa e em Wall Street.

O índice Nasdaq caiu 2,21%, pressionado pelas perdas das empresas de semicondutores. Marcas como Micron (-13,18%), Sandisk (-13,64%), Intel (-6,14%), AMD (-5,76%), Qualcomm (-8,01%) e Nvidia (-4,15%) fecharam no vermelho.

Angelo Kourkafas, da Edward Jones, avalia que a correção se deve principalmente à preocupação com a valorização excessiva das ações, mais do que a uma revisão do papel da IA que levou esses títulos a máximas históricas. “O mercado gosta de dar dois passos para frente e um para trás, e esta é a fase de correção.”

Após três dias de baixas, a SpaceX caiu no começo do dia abaixo dos US$ 150, nível em que começou a ser negociada em 12 de junho, seu primeiro dia na Nasdaq. Mas o papel se recuperou e fechou aos US$ 156,11, uma alta de 1%. Ainda assim, o anúncio de uma emissão de títulos alarmou os investidores.

“Ao pegar o trem dos títulos para financiar um gasto excessivo com IA e infraestrutura, a SpaceX reacende a preocupação de que as grandes empresas de tecnologia possam estar gastando demais com infraestrutura de IA e financiando cada vez mais esse gasto por meio de dívida”, pontuou Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do banco Swissquote.

O índice S&P 500 recuou 1,44%, e o Dow Jones, 0,09%. As bolsas europeias também fecharam no vermelho: Paris caiu 0,71%; Frankfurt, 0,98%; e Londres fechou em leve queda de 0,09%. Milão recuou 1,46%, e Madri, 0,34%.

Na Ásia, o índice sul-coreano Kospi foi o mais impactado, fechando em queda de 10%, arrastado pelas perdas das gigantes do semicondutores SK hynix e Samsung.

As quedas “fazem parecer que as ações de semicondutores na Coreia do Sul haviam subido demais e muito rapidamente, o que gerou vendas agressivas de investidores estrangeiros e instituições locais”, comentou Joo Won, do Hyundai Research Institute.

A Bolsa de Tóquio fechou hoje em queda de 3,55%, enquanto Hong Kong perdeu 1,8%; Xangai, 1,4%; e Taipé, 1,34%.

– Correção –

O ânimo dos mercados é afetado pela “correção das ações tecnológicas”, resumiu John Plassard, do Cité Gestion Private Bank.

O anúncio da SpaceX de que vai contrair uma dívida de até 20 bilhões de dólares (102 bilhões de reais) reacendeu o temor relacionado às valorizações no setor e à futura rentabilidade dos investimentos em IA.

A preocupação causada pela saída de dois de seus especialistas em IA, contratados por concorrentes, pesaram ainda mais para a Alphabet, controladora do Google, que perdeu 5,02% ontem.

O setor tecnológico tem sido o principal motor dos mercados de ações nos últimos meses. De forma mais geral, os investidores estão realizando lucro depois de um “auge espetacular”, avaliou Plassard.

O outro grande foco de atenção dos mercados nos últimos meses é a guerra no Oriente Médio, que parece caminhar para uma solução, com as negociações do último fim de semana entre Washington e Teerã.

Os preços do petróleo baixaram, graças ao aumento do tráfego no Estreito de Ormuz e à suspensão das sanções dos Estados Unidos contra o Irã, no contexto dos diálogos bilaterais. O barril do Brent para entrega em agosto caiu 1,05%, aos 77,08 dólares, e o do WTI para agosto retrocedeu 0,88%, aos 73,21 dólares.

Durante o conflito, as cotações dispararam acima dos 110 dólares, desestabilizando a economia global.

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