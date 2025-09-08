The Swiss voice in the world since 1935

Ações e peso despencam após revés eleitoral de Milei na Argentina

Os mercados financeiros reagiram, nesta segunda-feira (8), com forte queda das ações e uma desvalorização do peso após a derrota por quase 14 pontos do partido do presidente Javier Milei no domingo, nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais populosa da Argentina.  

Os candidatos do governador peronista, Axel Kicillof, venceram com 47% dos votos contra 33% para os candidatos do presidente, que definiu o resultado como uma “clara derrota”.

O governo enfrentará legislativas nacionais em 26 de outubro.

O dólar deu um salto na abertura nesta segunda-feira e era cotado no teto da banda de flutuação estabelecida pelo governo em meio a uma forte volatilidade.

A moeda americana subiu para 1.460 pesos a unidade, em alta de 5,3% em relação ao fechamento da sexta-feira, e as ações argentinas negociadas em Wall Street despencaram até 16% na abertura do pregão. O risco-país, elaborado pelo banco JP Morgan, passou dos 1.000 pontos-base.

Esta manhã, o presidente Milei chefiou uma reunião de gabinete na Casa Rosada, sobre a qual não foram divulgados detalhes até o momento.

