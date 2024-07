A carta de Biden na qual anuncia desistência da corrida presidencial

Veja abaixo a carta do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com a qual anunciou, neste domingo (21), ter abandonado a disputa presidencial americana de novembro:

“Meus compatriotas americanos,

Nos últimos três anos e meio, fizemos um grande progresso como nação.

Hoje, os Estados Unidos têm a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos na reconstrução da nossa nação, na redução dos custos de medicamentos prescritos para idosos e na expansão da assistência médica acessível para um número recorde de americanos. Fornecemos cuidados essenciais a um milhão de veteranos expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armas em 30 anos. Nomeamos a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte. E aprovamos a legislação climática mais significativa da história mundial. Os Estados Unidos nunca estiveram melhor posicionados para liderar do que hoje.

Sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês, o povo americano. Juntos, superamos uma pandemia única em um século e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Protegemos e preservamos nossa democracia. E revitalizamos e fortalecemos nossas alianças ao redor do mundo.

Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora minha intenção tenha sido buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me retire e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como Presidente pelo restante do meu mandato.

Falarei com a Nação no final desta semana com mais detalhes sobre a minha decisão.

Por enquanto, deixem-me expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tão arduamente para me ver reeleito. Quero agradecer à vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária em todo esse trabalho. E deixem-me expressar minha sincera gratidão ao povo americano pela fé e confiança que vocês depositaram em mim.

Acredito hoje no que sempre acreditei: que não há nada que os Estados Unidos não possam fazer — quando fazemos juntos. Só temos que lembrar que somos os Estados Unidos da América.

Joe Biden.”

