A desforra de Hingis 11. Outubro 2000 - 09:48 Martina Hingis, n° 1 mundial do tênis feminino lavou afronta sofrida em Wimbledon, ano passado, quando a australiana Jelena Donkic a eliminou na 1a. rodada do torneio do Grand Slam. Em Zurique Hingis venceu fácilmente Donkic em 2 sets: 6-3 e 6-2. Hingis é favorita do atual torneio "Zurich-Kloten Swisscom Challenge", realizado em Zurique. Ela é a única tenista suíça a defender as cores de seu país depois que Patty Schnyder e Manuela Gagliardi foram eliminadas na primeira rodada. Se a maior frustração de Hingis é não ter vencido em Roland Garros, em Paris - único trofeu do Grand Slam que falta na sua coleção - a maior afronta sofrida pela n° 1 mundial foi ter sido eliminada no ano passado em Wimbledon pela jovem australiana Jelena Donkic, até então uma ilustre desconhecida. A revanche veio na terça-feira, na primiera partida contra Donkic após Wimbledon. Hingis eliminou a australiana em 2 sets, com parciais de 6-3 e 6-2. Agora, no torneio de Zurique, salvo surpresa, o único obstáculo sério para a jovem suíça - que completou 20 anos dia 30 de setembro - é a americana Lindsay Davenport, já que Venus Williams desistiu de participar. Davenport e Venus Williams (bem como sua irmã Serena), têm criado problemas insuperáveis para Martina com um tênis em que a força física predomina. O torneio de Zurique-Kloten distribui prêmios no valor de 1.7 milhão de francos, cerca de 1 milhão de dólares. Em tempo, o trofeu do torneio de Zurique também falta na coleção de Martina Hingis. Swissinfo com agencias.