A estratégia do Irã para enfraquecer os EUA: uma guerra prolongada e assimétrica

Sob pressão militar dos Estados Unidos, o Irã respondeu atacando as monarquias do Golfo e obstruindo o Estreito de Ormuz. Segundo especialistas, o que parece ser uma reação desorganizada é, na verdade, uma estratégia bem conhecida: resistir e desgastar um adversário mais forte.

Por que o Irã está atacando países que poderiam ter sido aliados ou, pelo menos, permanecido neutros? Os mísseis lançados contra os Estados do Golfo, Azerbaijão e Turquia fazem parte de um plano calculado ou são obra de comandantes de baixa patente sem instruções após os ataques que dizimaram seus líderes?

“A estratégia do Irã é pressionar Washington provocando a ira dos Estados do Golfo e elevando os preços do petróleo, gás e outras matérias-primas”, explica Burcu Özçelik, especialista em segurança do centro britânico RUSI.

Embora a liderança iraniana tenha sido profundamente abalada pelos ataques que mataram o líder supremo Ali Khamenei — agora substituído por seu filho Mojtaba — e outras figuras importantes, o sistema permanece intacto.

“O Irã se prepara para essa eventualidade há algum tempo”, diz Özçelik. E a república islâmica está se preparando para uma guerra total, na qual sua própria sobrevivência está em jogo, contra os Estados Unidos, que têm muito menos a perder.

– Porta de saída –

O Irã tem poucas chances de derrotar as forças armadas americanas, mas pode resistir a uma campanha militar que, por ora, é estritamente aérea.

“Teerã está tentando aumentar o custo do conflito até que Washington comece a buscar uma saída”, resume Ali Vaez, especialista em Irã do International Crisis Group.

É uma tática tirada diretamente do manual da guerra assimétrica. Em um famoso artigo de 1975, o pesquisador Andrew Mack analisou as razões por trás da derrota dos Estados Unidos no Vietnã.

No texto, Mack destacou o interesse dos beligerantes mais fracos em apostar no “enfraquecimento progressivo da capacidade política de seus adversários para continuar a guerra”.

Como os iranianos “não possuem reservas ilimitadas de mísseis e drones, vemos que eles tentam usar suas munições com parcimônia, para que o conflito se arraste o suficiente para que Trump finalmente diga: ‘Chega!'”, explica Agnès Levallois, presidente do Instituto de Pesquisa e Estudos do Mediterrâneo e do Oriente Médio (iReMMo, na sigla em francês).

“Quanto mais o conflito se prolonga, mais Teerã sente que o equilíbrio estratégico — psicológico e político — está se deslocando a seu favor”, observa Danny Citrinowicz, do instituto israelense INSS. O leque de táticas iranianas é ainda mais amplo.

“Ciente de sua incapacidade de vencer uma guerra convencional contra os Estados Unidos, Teerã recorre a táticas irregulares para prolongar o conflito, principalmente por meio de coerção econômica e assimetria de custos”, segundo o centro americano Soufan.

Isso inclui semear o caos no Oriente Médio, bombardear seus vizinhos e aumentar os preços do petróleo bloqueando o Estreito de Ormuz. O objetivo é aumentar a pressão.

O objetivo é fazer com que a pressão a seus aliados do Golfo combinada à inflação mundial sobre a energia obrigue Trump a recuar.

– Custo alto –

“As repercussões nos mercados, as perturbações no Estreito de Ormuz e os preços do petróleo são variáveis que pesarão muito nos cálculos de Washington”, estima Emily Stromquist, analista da consultoria americana Teneo.

Essa estratégia se baseia na premissa de que os países do Golfo podem ter mais influência sobre Donald Trump do que Israel, o principal aliado de Washington, que aposta na mudança de regime no Irã.

De qualquer forma, se a república islâmica conseguir sobreviver, poderá ter que pagar um preço alto. “O regime iraniano terá que fazer concessões profundas”, acredita Özçelik.

Considerando o que sofreram, “os Estados do Golfo vão querer participar da elaboração de qualquer acordo de cessar-fogo”, considera.

E depois das hostilidades, “será difícil para Teerã reconstruir suas relações com o Golfo”, que haviam melhorado nos últimos anos.

Mas nada disso parece importar muito para Teerã no momento, diz Citrinowicz. “Do ponto de vista iraniano, o objetivo desta guerra é maximizar os ganhos e incutir na mente de seus adversários o custo de confrontar o Irã no futuro”, observa.

