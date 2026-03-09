A estratégia ucraniana para neutralizar os drones iranianos

A Ucrânia anunciou o envio de especialistas militares ao Oriente Médio para ajudar os países do Golfo a repelir ataques de drones iranianos, um contexto que o exército ucraniano conhece bem.

Quase diariamente, a Ucrânia é alvo de drones russos de longo alcance de tipo Shahed, uma arma de design iraniano que Moscou copiou e agora produz maciçamente com o nome de Geran‑2.

Este é o modelo de drones que o Irã lança contra países do Golfo e Israel em resposta aos bombardeios israelenses-americanos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta segunda-feira (9), que 11 países pediram ajuda a Kiev para lidar com os drones iranianos em meio à guerra regional no Oriente Médio.

Segue um resumo das táticas usadas por Kiev para fazer frente a estes drones, detectados quase toda noite em seu território.

– Drones interceptores –

Empresas ucranianas de defesa desenvolvem drones interceptores.

Estes dispositivos, baratos e de uso único, são projetados para se chocar com os drones de longo alcance de tipo Shahed e neutralizá-los. São controlados em tempo real por pilotos em solo.

Volodimir Zelensky ordenou que as fábricas ucranianas produzissem até mil por dia.

Em fevereiro passado, estes dispositivos permitiram derrubar mais de 70% dos drones russos sobre Kiev e seus subúrbios, assegurou, na semana passada, o comandante-em-chefe das forças armadas ucranianas.

O preço de um drone interceptor varia entre 700 e 12.000 dólares (entre R$ 3.700 e R$ 63.446, na cotação atual).

Até mesmo os modelos mais caros representam uma fração do custo de um míssil disparado por baterias antiaéreas Patriot, cujo valor é estimado em mais de um milhão de dólares (R$ 5,2 milhões).

“A guerra mudou muito. A princípio eram drones contra soldados e tanques. Agora, são sobretudo drones contra outros drones”, disse recentemente à AFP um subcomandante de uma unidade aérea destacada no leste da Ucrânia.

– Metralhadoras e lança-mísseis portáteis –

O exército ucraniano também dispõe de meios antiaéreos mais tradicionais, como metralhadoras pesadas montadas sobre tripés ou na caçamba de caminhonetes.

Jornalistas da AFP viram e ouviram em várias ocasiões estas unidades em ação durante ataques noturnos em Kiev.

As tropas ucranianas também usaram mísseis terra-ar portáteis, disparados sobre os ombros pelos soldados. São armas concebidas inicialmente para derrubar aeronaves que voam à baixa altitude, como os helicópteros.

Estas armas portáteis são usadas de forma combinada com radares e sistemas que permitem detectar e seguir os alvos.

– Caças e helicópteros –

Durante meses, a Ucrânia pressionou seus aliados ocidentais para que lhe fornecessem aviões de combate F‑16, de fabricação americana. Kiev recebeu os primeiros em meados de 2024.

Apesar de não dispor de muitos e dos problemas de formação dos pilotos, estes aparelhos modernos fazem parte do arsenal aéreo que a Ucrânia usa para derrubar drones do tipo Shahed.

O exército ucraniano também usa aeronaves mais antigas de origem soviética para abater drones russos, inclusive helicópteros como os Mi‑24 e Mi‑8, assim como velhos aviões Yak‑52.

– Interferência eletrônica –

A Ucrânia faz uso de diversos equipamentos eletrônicos destinados a bloquear os sistemas de navegação usados pelos drones Shahed.

Estes sistemas são capazes de desviar a trajetória dos drones e inclusive fazer com que voltem ao seu ponto de origem.

Segundo a Força Aérea ucraniana, suas tropas são capazes de interceptar ou derrubar mais de 80% dos drones russos de longo alcance que entram em seu espaço aéreo.

