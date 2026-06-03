Abertura de capital da SpaceX transformará Elon Musk em um trilionário?

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Elon Musk já é o homem mais rico do mundo, mas quando a SpaceX abrir oficialmente o seu capital, ele poderá se tornar o primeiro trilionário do planeta.

A revista Forbes estimou, na terça-feira (2), sua fortuna em quase 835 bilhões de dólares (R$ 4,2 trilhões, na cotação atual), em comparação aos 342 bilhões de dólares que calculava em sua lista anual de bilionários de março de 2025.

Musk supera de longe o cofundador do Google Larry Page, que ocupa o segundo lugar com 298 bilhões de dólares (R$ 1,5 trilhão).

A abertura de capital da SpaceX, prevista para em torno de 12 de junho, “praticamente garantirá que seu patrimônio ultrapasse um trilhão de dólares”, disse a Forbes no início de abril, quando a empresa apresentou pela primeira vez o pedido para listar suas ações no Nasdaq.

Espera-se que a avaliação da companhia, fundada em 2002, oscile entre 1,7 e 2 trilhões de dólares (R$ 8,5 trilhões e R$ 10 trilhões), acima da faixa que chegava a um máximo de 1,5 trilhão de dólares em março.

As plataformas de negociação de ações não listadas avaliavam na terça-feira a companhia em cerca de 1,5 trilhão de dólares (R$ 7,5 trilhões), com uma ação individual a cerca de 129 dólares (R$ 647) na Forge Global e 118 dólares (R$ 592) na Nasdaq Private Market.

O magnata de 54 anos possui atualmente 12% das ações ordinárias da SpaceX e cerca de 94% das ações classe B (cada uma com 10 votos), segundo um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Segundo cálculos da AFP, após a abertura de capital, Musk teria cerca de 42% do capital da SpaceX e 79% de todos os direitos de voto. Ou seja, o equivalente a entre 735 bilhões e 840 bilhões de dólares (R$ 3,7 trilhões a R$ 4,2 trilhões), de acordo com a última faixa estimada de avaliação.

“As tendências atuais são uma incrível e contínua centralização e concentração da riqueza” nas mãos de cerca de 3.000 multimilionários, declarou à AFP William Robinson, professor de sociologia na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara.

Robinson indicou que, ao mesmo tempo, cinco bilhões de pessoas na Terra vivem abaixo da linha de pobreza, o que cria uma “desigualdade extrema” que pode provocar guerras civis e outras crises.

Ele afirma que a “nova classe de multimilionários”, à qual se refere como “oligarquia tecnológica”, exerce um poder estrutural sobre os Estados, as economias e a sociedade que remete à ascensão do nazismo e do fascismo há 100 anos.

A SpaceX incorporou em fevereiro a empresa de inteligência artificial de Musk, a xAI. O empresário também detém cerca de 12% da fabricante de carros elétricos Tesla, cuja capitalização de mercado está atualmente em cerca de US$ 1,58 trilhão (R$ 8 trilhões), e outros tipos de ações em demais companhias.

Segundo Robinson, o patrimônio de Musk poderia inflar ainda mais se ele atingir as numerosas metas financeiras e operacionais da Tesla, podendo embolsar aproximadamente mais 1 trilhão de dólares (R$ 5 trilhões) ao longo de 10 anos.

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