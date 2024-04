Abertura de vagas de trabalho nos EUA supera expectativas em março; salários aumentam

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) – Os empregadores dos Estados Unidos contrataram muito mais trabalhadores do que o esperado em março e, ao mesmo tempo, aumentaram os salários, sugerindo que a economia encerrou o primeiro trimestre em terreno sólido e potencialmente adiando os cortes previstos nos juros pelo Federal Reserve este ano.

A economia norte-americana abriu 303.000 vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira.

Os dados de fevereiro foram revisados ligeiramente para baixo, mostrando 270.000 empregos criados em vez de 275.000 informados anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previram abertura de 200.000 vagas, com estimativas variando de 150.000 a 250.000.