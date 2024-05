Abril bate mais de 100 recordes de calor no Vietnã

Mais de 100 estações meteorológicas no Vietnã registraram recordes históricos de temperatura em abril, coincidindo com uma onda de calor no sul e sudeste asiático, segundo a agência meteorológica nacional.

Da Índia às Filipinas, uma onda de calor devastou esta região nas últimas semanas, causando mortes por ataques cardíacos, fechamento de escolas e apelos desesperados por chuva.

No caso do Vietnã, o país registrou três ondas de calor em abril, segundo dados publicados na sexta-feira pelo centro meteorológico nacional.

Dois municípios atingiram a temperatura de 44 ºC, a apenas dois décimos do recorde nacional de calor registrado em 7 de maio do ano passado.

Mas um total de 102 estações meteorológicas, especialmente concentradas no norte e centro do Vietnã, atingiram temperaturas máximas históricas, que foram entre 2 ºC e 4 ºC superiores às do mesmo período do ano anterior.

Em sete estações, o mercúrio ultrapassou os 43 ºC.

A agência meteorológica prevê um tempo mais quente em maio, com temperaturas entre 1,5 e 2,5 graus acima da média.

Embora abril e maio sejam normalmente os meses mais quentes do ano no sudeste asiático, os especialistas afirmam que a mudança climática e o fenômeno El Niño tornam o calor especialmente intenso este ano.

