Acidente aéreo deixa 18 feridos em Toronto

Um avião da Delta Air Lines com 80 pessoas a bordo se acidentou nesta segunda-feira (17) ao pousar, e ficou virado na pista do aeroporto de Toronto, deixando 18 feridos, três deles em estado grave.

O voo CRJ900, de um avião Bombardier operado pela Endeavor Air, pousava na maior cidade do Canadá, procedente de Minneapolis, no estado americano de Minnesota, quando ocorreu o acidente, informou a companhia aérea.

O Aeroporto Internacional Toronto Pearson “está a par de um incidente ocorrido durante o pouso de um avião da Delta Air Lines. Equipes de emergência estão respondendo. Todos os passageiros e a tripulação foram localizados”, informou o aeroporto no X.

As razões para o aparelho ter virado, ou de como perdeu suas asas, ainda são desconhecidas.

“É muito cedo. É muito importante que não especulemos. O que podemos dizer é que a pista de aterrissagem estava seca e não houve condições de vento cruzado”, assinalou o chefe dos bombeiros do aeroporto, Todd Aitken.

Aitken confirmou que 18 pessoas ficaram feridas, sem nenhum óbito. Entre os 17 que foram hospitalizados, três estão em estado grave.

“Uma criança foi levada para o hospital com ferimentos graves. Um homem de cerca de 60 anos e uma mulher de cerca de 40 também ficaram gravemente feridos”, disse à AFP um porta-voz da organização de assistência médica Ornge, enquanto socorristas chegavam ao local.

Três helicópteros e duas ambulâncias de cuidados intensivos foram acionadas, acrescentou o porta-voz.

A emissora CBS exibiu imagens de pessoas saindo com dificuldade do avião, protegendo-se das rajadas de vento. A Delta confirmou que o acidente “não deixou vítimas fatais”.

Um usuário do Facebook que diz ser passageiro do voo, John Nelson, publicou um vídeo mostrando o avião acidentado, com a legenda: “Nosso avião se acidentou. Está de cabeça para baixo.” “A maioria das pessoas parece estar bem. Estamos todos descendo”, acrescentou.

A ministra dos Transportes do Canadá, Anita Anand, disse que havia 80 pessoas no voo. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, afirmou que estava “aliviado por não haver vítimas após o incidente no Toronto Pearson” e acrescentou que as autoridades aeroportuárias e locais estavam prestando ajuda.

Uma tempestade de neve atingiu ontem o leste do Canadá. A Junta de Segurança do Transporte do Canadá (TSB) anunciou que vai enviar uma equipe de investigadores.

