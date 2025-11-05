Acidente com avião de carga deixa três mortos nos EUA

Três pessoas morreram e 11 ficaram feridas nesta terça-feira (4) na queda de um avião de carga da empresa de logística UPS logo após a decolagem do Aeroporto Internacional de Louisville, nos Estados Unidos.

O avião explodiu em chamas ao atingir estabelecimentos comerciais perto do aeroporto, o que formou uma longa coluna de fumaça preta sobre a região.

“Neste momento, acreditamos que temos pelo menos três mortos. Temos ao menos 11 feridos, alguns deles com ferimentos muito graves, que estão sendo tratados em hospitais locais. Acho que este número também vai aumentar”, disse na noite de hoje o governador do Kentucky, Andy Beshear, que não tinha informações sobre os ocupantes da aeronave.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que o avião, que fazia o voo 2976, caiu por volta das 17h15 locais. Segundo a FAA, o aparelho era um McDonnell Douglas MD-11, que partia de Kentucky com destino ao Havaí.

Uma filmagem do local do acidente mostra uma grande quantidade de destroços, e bombeiros trabalhando no combate às chamas. Um prédio próximo parecia apresentar danos causados pelo acidente.

O motivo da queda é investigado pela FAA e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB). O acidente ocorreu em meio a uma das paralisações governamentais mais longas da história dos Estados Unidos.

O Secretário de Transportes, Sean Duffy, havia alertado mais cedo para um “caos em massa” devido à falta de funcionários de controle aéreo. “Vocês verão cancelamentos em massa e talvez vejam fecharmos algumas partes do espaço aéreo.”

No mês passado, um avião de carga saiu da pista durante o pouso em Hong Kong, causando a morte de duas pessoas no aeroporto.

