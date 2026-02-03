Acidente de ônibus com romeiros deixa 15 mortos em Alagoas

afp_tickers

2 minutos

Ao menos 15 pessoas, incluindo três crianças, morreram nesta terça-feira (3) em um acidente de ônibus em Alagoas, informou o governo do estado.

O veículo que capotou transportava aproximadamente 60 romeiros que retornavam da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, uma tradicional celebração religiosa em Juazeiro do Norte, no Ceará, segundo a imprensa local.

Entre os mortos estão sete mulheres, cinco homens e três menores. As causas do acidente, descrito como de “alta complexidade” pelas autoridades, ainda estão sendo investigadas.

O ônibus capotou próximo ao município de São José da Tapera, no Sertão alagoano. Os sobreviventes foram levados para hospitais da região, onde ainda recebem atendimento médico.

O governador de Alagoas, Paulo Dantas, decretou três dias de luto oficial pela tragédia.

“Me solidarizo com os familiares e amigos neste momento de dor tão grande”, declarou Dantas no X.

A Romaria de Nossa Senhora das Candeias atrai milhares de devotos do nordeste ao município cearense de Juazeiro do Norte todo dia 2 de fevereiro.

Outros acidentes de trânsito marcaram o país no ano passado.

Em outubro, 16 torcedores do Flamengo ficaram feridos quando o ônibus em que viajavam para uma partida na Argentina capotou nos arredores do Rio de Janeiro. No mesmo mês, 17 pessoas morreram em outro acidente em Pernambuco após o motorista perder o controle do veículo.

ffb/app/nn/aa-jc