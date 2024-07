Acordo sobre plano do Brasil para taxar super-ricos está fora de cogitação no G20, dizem fontes alemãs

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) – Um acordo sobre a proposta do Brasil de tributar os super-ricos continua fora de cogitação quando as autoridades do Grupo dos Vinte (G20) se reunirem no Rio de Janeiro nesta semana, disseram fontes do Ministério das Finanças da Alemanha nesta terça-feira.

O Brasil, que está à frente da presidência do G20, tem como objetivo construir um consenso internacional sobre a tributação da riqueza este ano, e estava pressionando por uma declaração conjunta na reunião dos ministros das Finanças e banqueiros centrais do G20.

Não haverá discussões concretas nas reuniões no Brasil na quinta e sexta-feira e os planos “não estão nem perto de um consenso”, disse uma fonte.

Outras ideias estão sendo discutidas, tais como: como evitar a ocultação de patrimônio, como combater a evasão fiscal e como criar mais transparência, disseram as fontes.

Haverá um documento com foco apenas em questões financeiras.

Devido às diferentes posições sobre os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, as opiniões dos países sobre esses tópicos serão resumidas apenas em um documento separado pelos anfitriões brasileiros.