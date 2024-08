Acre e Rondônia sofrem com falta de energia; recomposição já foi iniciada, diz ONS

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Os Estados do Acre e de Rondônia sofreram com interrupção de carga de energia nesta quinta-feira, após o bloqueio de alguns ativos do sistema de transmissão, e a recomposição do sistema está em andamento, informou em nota o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O órgão detalhou que às 16h47 houve interrupção de cerca de 180 MW de carga no Acre e de 800 MW em Rondônia, diante de uma perda do sistema de transmissão em corrente contínua do Complexo Madeira, além do sistema de transmissão em 230 kV que interliga Acre e Rondônia ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

“A recomposição do sistema teve início às 17h10, através da energização do sistema de interligação em 230 kV entre as subestações de Pimenta Bueno e Ji-Paraná”, disse o ONS.

O ONS destacou ainda que aguarda informações dos agentes para analisar a causa. “As equipes do ONS e dos agentes estão dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança, no menor tempo possível”, acrescentou.

Mais tarde, o órgão informou que, até às 19h31, do montante de carga afetado, foram restabelecidos 691 MW, correspondentes a 70% da carga.

Também em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que o ministro Alexandre Silveira determinou a abertura imediata de sala de situação, com participação do ONS, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do corpo técnico da pasta, para garantir celeridade à recomposição do sistema e acompanhar as demais tratativas sobre a ocorrência.

“A previsão é que todo o serviço seja restabelecido nas próximas horas”, disse o ministério.

A pasta disse ainda que as condições de atendimento do sistema elétrico brasileiro permanecem confiáveis em todo território nacional.