Acredita foi possivelmente última proposta que apresentamos e agora é esperar a colheita, diz Lula

1 minuto

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o anúncio feito na véspera do programa de crédito Acredita foi possivelmente a última proposta apresentada pelo governo, e que a partir de agora é esperar o momento da colheita.

“Ontem, com o anúncio que fizemos foi no final a última proposta que a gente anunciou, porque agora é hora de esperar o tamanho da safra que vamos colher”, disse Lula em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

“Estou altamente convencido de que nós vamos colher um sucesso extraordinário no Brasil”, acrescentou.

Lula reiterou que a economia brasileira vai crescer este ano “mais do que todos os analistas econômicos falaram agora”.